Je ne sais pas ce qui se passe, mais j’en veux plus

Avant de commencer l’analyse approfondie, je tiens à préciser que la copie que j’ai reçue du jeu provient de la presse et non de la version commerciale. Il m’a fallu tellement de temps pour sortir cet article, à la fois pour des raisons personnelles et à cause de la difficulté du titre, comme vous pouvez le lire dans les paragraphes suivants. Tout ce que je commenterai sera basé sur mon expérience, qui peut être très différente de la vôtre si vous finissez par acheter le jeu. Bien qu’il s’agisse d’un jeu court, je ne parlerai pas beaucoup des derniers mondes pour que vous puissiez découvrir par vous-même certaines surprises. Cela dit, au bordel.

Mezmeratu est un spin-off de Mausolée des Baobabs, une trilogie développée par Celery Emblem, le studio de Jacob Jazz. Comme ses prédécesseurs, ce n’est pas un jeu pour tout le monde, car il combine des éléments très étranges qui, pour une raison que personne ne comprend, fonctionne la plupart du temps. L’univers qu’ils nous présentent semble provenir du puits le plus sombre du dossier des mèmes Twitter, avec des chiffres horribles, une musique qui vous met mal à l’aise mais vous ne pouvez pas sortir de votre tête et de nombreuses couleurs et lumières clignotantes. Tout bouge, tout brille et tout semble être vivant même si vous ne le voulez pas. C’est peut-être le point le plus fort de Jacob: extraire tout ce qu’il a dans sa tête, ses expériences et ses idées et les tordre sans pitié. Il est souvent difficile de suivre ce qui se passe, mais vous continuez indéfiniment parce que vous voulez mettre fin à cette torture dont vous ne voulez pas non plus échapper.

Contrairement aux autres titres de la saga, il s’agit d’un jeu de plateforme 2D avec des connotations de roguelite et d’action. Dans les différents mondes, les écrans seront générés aléatoirement en suivant certains modèles, de sorte que la fraîcheur s’estompe progressivement. C’est une épée à double tranchant, car la difficulté est portée à des niveaux stratosphériques. Je ne me considère pas comme très bon ou très mauvais, bien que ces genres soient mes préférés, et je ne peux pas exprimer assez la colère et le désespoir que je ressentais à chaque fois que je mourais. Le jeu n’a pas de fonction de sauvegarde, vous devez donc recommencer à chaque fois que vous l’ouvrez, et cela aurait du sens s’il était un peu plus permissif. Vous obtenez des pouvoirs au fur et à mesure, comme un double saut ou frapper les murs, et contrairement à d’autres jeux où vous vous sentez plus puissant, vous vous demandez comment vous pourriez aller aussi loin sans eux. Il y a points de contrôle quand on passe par une certaine partie du niveau, mais ils sont distribués avec une très mauvaise bave, parfois moyennement proche et parfois absurdement loin. Il n’y a pas de réelle cohésion avec ce que nous faisons, et c’est en partie à cause des contrôles.

Il peut être joué avec le clavier et le contrôleur; Je recommande personnellement la seconde, bien que les deux options soient viables. Les actions sont très peu nombreuses: se déplacer, attaquer et s’accroupir, ainsi que le reste des pouvoirs que vous acquérez. Le contrôle sur une plate-forme aussi compliquée doit être peaufiné à l’extrême, mais malheureusement ce n’est pas le cas. Les commandes sont quelque peu maladroites; parfois le personnage ne répond pas comme vous le souhaitez en raison de hitbox sur les surfaces et à un certain point ils vont à sa balle. Il y a une partie où vous devez vous déplacer à l’envers, et toutes les commandes sont inversées pour le rendre plus confortable … sauf pour vous accroupir, donc vous allez avoir pas mal de victimes après avoir été accidentellement jeté dans le ciel. Le combat est insignifiant, les ennemis prennent beaucoup de coups et il en existe différents types, mais ils ne clarifient pas comment vous pouvez les attaquer. Je suis mort assez souvent en sautant par-dessus un ennemi; parfois cela leur faisait mal, parfois non.

En parlant de hitbox, elles sont un énorme gâchis. Il y a des secrets cachés pour les plus curieux, en particulier des vies supplémentaires ou des raccourcis pour sauter une petite zone, mais vous ne saurez jamais si l’endroit où vous vous dirigez vous jettera dans le vide ou non. Il y a aussi des pointes éparpillées sur la carte qui prennent une grande quantité de vie et deviennent les pires maux de tête. Les collisions ne sont pas du tout exactes, et peut-être que vous essayez de sauter sur une autre plate-forme, de frapper un mur avec des pointes pointant dans l’autre sens et de subir des dégâts gratuitement. Je ne peux pas oublier de mentionner qu’il y a une sorte de bogue lorsque vous mourez, dans lequel vous réapparaissez pour une image sur les pointes puis vous téléportez au point de contrôle, prenant ainsi la moitié de votre vie. Le style artistique est très original et très cool, mais je m’attendais à une certaine cohérence structurelle et pas là où les textures de deux murs se chevauchent. Le problème, c’est si étrange, c’est que parfois vous ne saurez pas si l’endroit où vous allez sauter fait partie du fond ou si vous allez tomber en panne.

Tout cela s’ajoute et s’ajoute, et une expérience qui commence comme très agréable, au moins curieuse, finit par être l’enfer. La fin est proche C’est l’un de mes jeux préférés, et il gère parfaitement sa difficulté, car si vous prenez deux heures pour passer un écran, vous allez crier parce que ce n’est pas que vous avez gagné, mais que le jeu a perdu. Cependant, dans Mezmeratu quoi que vous fassiez: vous perdez toujours. Vous pouvez perdre au point de tomber sur des brochettes, qu’elles vous traversent et que vous tombez de l’écran sans possibilité de réapparaître, vous ne pouvez donc que sortir dans le menu et tout recommencer depuis le début, jetant plusieurs heures de votre vie sans ressentir cela vous avez vraiment appris quelque chose. À propos, les boutons changent sur chaque écran de menu. Je ne comprendrai jamais pourquoi.

Mezmeratu a peu de choses à briller, et c’est simplement polir, polir et polir

Encore une fois, tout cela a été mon expérience. J’ai parlé avec Jacob Jazz de ces choses pour clarifier ce qu’est le design et ce qui ne l’est pas, et il m’a dit que de nombreuses erreurs ont été corrigées et que certains concepts sont mieux expliqués. La bande originale est également disponible, ce qui est le meilleur du titre. Sur Steam, les commentaires sont plutôt bons, et ceux des autres joueurs des forums sont également positifs. Je veux vous recommander ce jeu de tout mon cœur, car je sais qu’il a le potentiel d’être un excellent jeu si les choses de base sont polies ou si les performances sont améliorées, ce qui m’a également fait plus qu’une peur. Le jeu a été réalisé pendant la détention en Espagne, et certains thèmes comme la mort ou l’insécurité ont imprégné le titre lui-même. Je l’ouvre, je suis frustré et le lendemain je veux y retourner. Si tout cela a été réalisé en étant pratiquement cassé, je ne veux pas imaginer ce que ce sera avec les patchs, mais je vous laisse cela.

Cette analyse a été réalisée avec un code de téléchargement pour Steam fourni par Zerouno Games.