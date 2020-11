Mezmeratu, le nouveau Jacob Jazz, est maintenant disponible sur Steam

Le dernier message du créateur du mausolée des Baobabs est sur la plateforme de Valve prêt à être acheté

L’industrie espagnole du jeu vidéo se développe de plus en plus. Si, bien entendu, l’écosystème national peut encore être amélioré, le développement exponentiel qu’il a connu au cours de la dernière décennie est remarquable, avec des études qui, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, ont un impact important. Jeux numériques du soleil, MercurySteam, La cuisine de jeu, Studio Nomada… Il y a plusieurs noms qui laissent le jeu vidéo espagnol haut, y compris inexorablement Emblème de céleri, responsable du remarquable Mausolée des Baobabs et son inédit retombées, Mezmeratu.

Cette variante de son œuvre originale, il faut le noter, a été annoncée comme un titre de plateforme avec une structure procédurale, qui est maintenant disponible via Steam. De son côté, il est important de signaler que la nouvelle aventure est décrite par Jacob Jazz, son principal architecte, « comme si Alexx Kidd se faufilait dans un épisode de vache et de poulet et tombait dans le puits Downwell« , qui permet d’apercevoir le style excentrique qui, comme son prédécesseur spirituel, possède le voyage.

Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques les plus remarquables de Mezmeratu est concerné, on peut trouver ce qui suit:

Plate-forme pure et extrême pour que vous transpiriez l’encre de seiche volante.

Niveau de difficulté SURRÉALISTE dans 5 mondes différents qui changeront à chaque fois que vous applaudirez.

Plus de 345 654 ont été élevés vers Google Plex de différents niveaux (nombre approximatif).

Découvrez le monde de Mezmeratu! Là où un groupe d’OSNI (Unidentified Underwater Objects) a volé la voix du poisson marlin géant qui, avec sa chanson, ramène octobre chaque année. Cependant, il semble qu’il ait été enfermé à l’intérieur d’un château situé à l’intérieur du bec d’un hibou.

Des graphismes horribles, morbides et monstrueux dans le plus pur style PSX (le Play 1 de toute vie). Profitez de l’ambiance polygonale incomparable.

Tout n’est pas en train de sauter et de mourir, rencontrez un bon nombre de personnages sur l’île ridicule de Mundoworld!

