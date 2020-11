"Meurtre sur appel": Alicia Vikander tourne les classiques d’Hitchcock en série

Alfred Hitchcock a créé un classique du crime passionnant en 1954 avec « On Call Murder », qui doit maintenant être réédité sous la forme d’une mini-série. L’actrice suédoise Alicia Vikander est impliquée en tant que productrice exécutive – et peut également apparaître en tant qu’actrice principale.

Avec cela, la star de « Tomb Raider » Alicia Vikander suivrait les traces de Grace Kelly, comme le rapporte Deadline. Ce dernier a joué dans « On Call Mord » à partir de 1954. Kelly a joué la riche Margot, dont le mari élabore un plan de meurtre perfide pour se débarrasser de sa femme.

Histoires du point de vue d’une femme

Selon le portail de l’industrie, la nouvelle adaptation « Bei Call Mord » est une série d’anthologies. À chaque saison, un cas passionnant différent devrait être le sujet et toujours raconté d’un point de vue féminin.

Alors aussi « On Call Murder »: Margot Wendice (Grace Kelly) est une femme riche qui est mariée à l’ancien pro de tennis Tony (Ray Milland), mais entame une liaison avec Mark Halliday (Robert Cummings). Tony découvre la relation secrète et engage un tueur à gages sur sa femme. Car si Margot meurt, sa fortune lui sera transférée. Cependant, si elle s’enfuyait avec son amant, il ne verrait pas un sou. Il élabore un plan apparemment parfait – mais ne comptait pas sur la forte volonté de sa femme de survivre.

Showrunner et auteur déjà trouvés

Il reste à voir si Alicia Vikander assumera vraiment le rôle principal dans « On Call Murder ». La date à laquelle la série d’anthologies apparaîtra, et encore moins sur quel portail de streaming, n’est actuellement pas connue. Au moins un showrunner et scénariste a été trouvé dans Michael Mitnick (« Keeper of Memory », « Vinyl »). En tant que producteur, Terence Winter (« Vinyl », « The Sopranos ») a également un œil sur l’adaptation de la série.