Meurtre et multiples tentatives de meurtre: arrêtés après une attaque au couteau à Birmingham

Il y a eu récemment un certain nombre d’attaques au couteau au Royaume-Uni. Le plus jeune secoue la ville de Birmingham. Les enregistrements des caméras de surveillance fournissent des indices cruciaux sur l’auteur. Un suspect est actuellement arrêté par la police.

Après les attaques au couteau à Birmingham, la police britannique a arrêté un suspect. L’homme de 27 ans est soupçonné de meurtre et de sept fois la tentative de meurtre, a déclaré la police des West Midlands. Un homme a été tué dans les attaques au couteau de dimanche soir et sept autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

La police a diffusé dimanche soir des images de caméras de surveillance montrant un homme élancé avec une casquette pointue et les mains enfouies dans ses poches. En conséquence, de nombreux indices ont été reçus par les enquêteurs. Le suspect a finalement été arrêté lundi soir.

Un jeune de 23 ans a été mortellement blessé dans les attaques au couteau. Une jeune femme de 19 ans et une femme de 32 ans étaient toujours en danger de mort lundi, cinq autres victimes âgées de 23 à 33 ans ont été moins gravement blessées. Les attaques ont eu lieu entre 12h30 et 2h30 du matin dans quatre endroits différents du centre-ville de Birmingham. L’une des scènes de crime se trouvait dans le quartier gay de la ville, mais au départ, la police n’a vu aucune preuve d’un crime de haine, d’un passé terroriste ou d’un lien avec un crime de gang. Selon la police, l’agresseur aurait attaqué ses victimes de manière totalement arbitraire.

Meurtre avec un « petit sourire » sur son visage

Le propriétaire du snack-bar Savvas Sfrantzis a raconté à l’agence de presse britannique PA comment l’attaquant avait poignardé une femme au cou à plusieurs reprises. L’homme a paru « très froid » et a continué son chemin calmement après l’attaque, avec un « petit sourire » sur le visage. La police a été critiquée parce qu’elle n’a pas pu arrêter l’attaquant, bien que les attaques se soient étalées sur plusieurs heures et se soient déroulées dans des quartiers animés de la vie nocturne.

« Les rues étaient pleines et apparemment, il pouvait simplement plonger dans la foule sans attirer l’attention », a déclaré le policier David Jamieson à Sky News. Birmingham est la deuxième plus grande métropole de Grande-Bretagne, avec une population de plus d’un million d’habitants. La ville a également été le théâtre de violences de gangs dans le passé. En 2003, un gang a ouvert le feu sur un gang rival et tué deux jeunes non impliqués.

En juin, un homme a poignardé trois personnes et en a grièvement blessé trois autres dans un parc de Reading, près de Londres. La police antiterroriste britannique a repris l'enquête sur l'affaire. La Grande-Bretagne a été secouée par des attaques islamistes à plusieurs reprises ces dernières années. Début février, un islamiste libéré prématurément a blessé trois passants à Londres avec une arme blanche avant d'être abattu par la police. Fin novembre, un agresseur a poignardé deux personnes et en a blessé plusieurs autres sur le pont de Londres avant d'être abattu par des policiers.