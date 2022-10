Meurtre, elle a écrit l’actrice Angela Lansbury (96 ans) est décédée

L’actrice américaine Angela Lansbury est décédée à l’âge de 96 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Lansbury était connue, entre autres, pour son rôle de Jessica Fletcher dans Murder, She Wrote, l’une des séries policières les plus anciennes de l’histoire de la télévision américaine.

Photo : @mrs.angela_lansbury/Instagram

Lansbury était d’origine britannique mais a déménagé aux États-Unis à un jeune âge. Elle a joué avec Elvis Presley dans le film Blue Hawaii, dans lequel elle a joué la mère de Presley, seulement 10 ans plus jeune.

L’actrice était en outre connue pour sa voix dans le rôle de la théière de Mme Potts dans le film Disney La Belle et la Bête. En tant qu’actrice de cinéma et de télévision, elle a également remporté six Golden Globes et a été nominée trois fois pour un Oscar et 18 fois pour un Emmy. En juin de cette année, elle a remporté le Lifetime Achievement Award aux Tony Awards, où elle était absente. En 2013, elle a également reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations lors de la cérémonie des Oscars.

Photo : @mrs.angela_lansbury/Instagram

Elle a acquis sa plus grande renommée pour son rôle de Jessica Fletcher dans la série policière Murder, She Wrote, qui s’est déroulée de 1984 à 1996. Cela a fait d’elle l’une des actrices les mieux payées de son temps.

« Les enfants de Dame Angela Lansbury annoncent avec tristesse que leur mère est décédée paisiblement dans son sommeil à la maison de Los Angeles aujourd’hui, mardi 11 octobre 2022, cinq jours seulement avant son 97e anniversaire », lit l’annonce de la famille.

En plus de ses trois enfants, Lansbury laisse derrière elle trois petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Son frère Edgar est également toujours en vie. Les funérailles de l’actrice décédée auront lieu en privé à une date à déterminer.