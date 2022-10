Meurtre, elle a écrit La star Ron Masak décède à 86 ans

La triste nouvelle a été rapportée que Ron Masak nous a quittés. L’acteur, peut-être mieux connu pour son rôle de shérif Mort Metzger dans Le meurtre qu’elle a écrit, est décédé jeudi selon une annonce faite par sa fille sur une fan page Facebook. La petite-fille de Masak, Kaylie Defilippis, a ensuite confirmé la nouvelle à THR, notant qu’il était décédé de causes naturelles dans un hôpital californien. Il avait 86 ans.





« C’est la fille de Ron et c’est avec un cœur très lourd et brisé qu’aujourd’hui 20 octobre 2022, notre père Ron Masak est décédé à l’âge de 86 ans. Il était entouré de sa femme et de ses six enfants », indique l’annonce. « Ron était connu pour sa longue carrière dans l’industrie du divertissement. Il était surtout connu comme » le roi des publicités « , ainsi que pour son rôle de shérif Mort Metzger dans Le meurtre qu’elle a écrit. Ron a également passé de nombreuses années à jouer un rôle essentiel dans divers événements caritatifs pour Wounded Warriors, Child Help, Muscular Dystrophy Association, Susan G. Komen Foundation, The Jerry Lewis Telethon et bien d’autres. Plus important encore, nous nous souviendrons de lui comme d’un mari, d’un père, d’un papa, d’un beau-père et d’un grand ami. Il a touché tant de vies et il nous manquera beaucoup. »

La famille a également créé une page GoFundMe pour aider à payer les frais médicaux de Masak. Ils notent dans un message sur Facebook qu’ils sont « intimidés par l’effusion d’amour et de prières pour notre père et notre famille », espérant que la collecte de fonds aidera à « soutenir notre maman pendant cette période difficile alors qu’elle pleure la perte de son âme sœur aimante. «





Ron Masak meurt peu de temps après son meurtre, a-t-elle écrit à sa co-vedette

Le décès de Masak survient neuf jours seulement après la mort d’Angela Lansbury, sa Le meurtre qu’elle a écrit co-vedette. Masak est apparu dans plus de 40 épisodes de cette émission dans les années 1980 et 1990. Il est également apparu dans d’autres émissions de télévision notables comme La zone de crépuscule, Les singes, Je rêve de Jeannie, Enchantéet Le spectacle de Mary Tyler Moore. Il est également apparu dans une variété de films dont Zèbre de la station de glace, Evel Knievel, Déflagration laser, L’homme de pierreet Les chauffe-bancs. Il est apparu pour la dernière fois dans les années 2020 La dernière page de l’été et apparaîtra à titre posthume dans le prochain film La Malédiction de la Gorgone.

Sur le petit écran, Masak était également bien connu pour son travail de voix off, notamment en tant que voix de la cigogne aux cornichons Vlasic. Il est également apparu en tant que panéliste dans divers jeux télévisés comme Dire la vérité et Jeu de correspondance, entre autres. De plus, il a été shérif honoraire de Tarzana, en Californie, pendant trois décennies et demie.

Masak laisse dans le deuil sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Nos pensées les accompagnent en ce moment douloureux. Repose en paix, Ron Masak.