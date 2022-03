Meurtre de Mieke Oort : une femme de Winchester tuée par un harceleur aux Pays-Bas

Une femme du Massachusetts qui étudiait aux Pays-Bas a été mortellement poignardée par un harceleur qu’elle avait rencontré sur Tinder.

Mieke Oort, 21 ans, originaire de Winchester, Massachusetts, aurait été agressée par un homme identifié par la police comme étant Thomas R., à l’intérieur de son appartement à Le Leeuwarden, à environ 90 minutes d’Amsterdam.

Oort, qui était étudiante à la NHL Stenden University of Applied Sciences, avait récemment emménagé dans son appartement à la suite d’une rupture avec son ex-petit ami, Michael van der Waal.

Mieke Oort aurait été assassinée par son match Tinder après avoir mis un dispositif de repérage sur son vélo.

Après sa rupture, Oort a commencé à sortir avec Thomas, qu’elle avait rencontré via Tinder. Cependant, lorsqu’il a appris qu’Oort envisageait de se réconcilier avec van der Waal, il serait devenu violent et aurait commencé à traquer l’étudiant de 21 ans.

Il a commencé à harceler Oort sur WhatsApp, à monter et descendre sa rue, et a même installé un dispositif de suivi GPS sur son vélo, selon van der Waal, qui avait parlé au média néerlandais Boevennieuws.

« C’était ma petite sœur », a déclaré la sœur d’Oort, Danique Oort à WCVB. « Nous ne savons pas vraiment comment y faire face. Elle avait tellement plus à donner et elle avait beaucoup d’amour pour tout le monde.

La police a été informée de la mort d’Oort après avoir reçu un appel dimanche au sujet d’un incendie dans son appartement. Le feu a été rapidement éteint et les autorités ont pu retrouver le corps d’Oort.

L’incendie aurait commencé après que Thomas eut lancé une bombe incendiaire contre la maison pour forcer les autres résidents à sortir, bien qu’une bagarre ait éclaté dans la cage d’escalier entre deux résidents de sexe masculin.

Thomas est ensuite monté à l’étage et aurait poignardé Oort avec un objet pointu.

« Elle ne voulait pas continuer [dating] lui », a déclaré van der Waal au Leeuwarder Courant. « Parce qu’il ne pouvait pas supporter cela, il l’a d’abord traquée pendant un moment. Et par jalousie, il a maintenant fait cela. »

Thomas R. a été arrêté après avoir tenté de fuir en Allemagne.

Il a été dénoncé par ses parents, qui ont alerté les autorités après avoir reçu un appel de leur fils alors qu’il tentait de quitter le pays.

« Nous sommes perplexes », ont déclaré ses parents au Leeuwarder Courant au sujet du crime présumé de leur fils.

Dans une déclaration au Boston Globe, la police néerlandaise a déclaré avoir lancé « des enquêtes médico-légales et tactiques » et commencer à interroger des témoins.

Tinder a tenté de sévir contre leur sécurité dans l’application.

Récemment, Tinder a lancé un outil permettant aux utilisateurs de lancer des vérifications des antécédents des personnes avec lesquelles ils correspondent avant de sortir avec eux.

Selon CNN, la nouvelle option fait partie d’un partenariat entre la société mère de Tinder, Match Group, et Garbo, un fournisseur de vérification des antécédents à but non lucratif axé sur la sensibilisation et la prévention de la violence sexiste.

Pour pouvoir effectuer une recherche, Garbo demande à l’utilisateur des informations, telles qu’un prénom, un nom et un numéro de téléphone. De plus, plus d’informations, telles que l’âge, la date de naissance, le signe du zodiaque et le code postal, peuvent aider à afficher des résultats plus précis.

Tinder donnera à ses utilisateurs deux vérifications gratuites des antécédents sur Garbo pour commencer. Pour les utilisateurs non-Tinder, ou pour toute recherche ultérieure, les gens pourront acheter un, trois ou cinq crédits auprès de Garbo pour 2,50 € pièce plus des frais de traitement.

