Meubles pour ces temps de pandémie ennuyeux

Tout a commencé par la quarantaine: l’isolement forcé a testé tous les aspects de la vie et le mobilier n’a pas été laissé de côté. D’une heure à l’autre, un seul environnement a commencé à servir plus d’une fonction, tandis que d’autres, comme le lobby, ont pris de l’importance. Mieux adapté aux périodes post-pandémiques, le nouveau mobilier se profile déjà à l’horizon: plus léger, plus facile à transporter et à nettoyer. Pour l’instant, cependant, la flexibilité est devenue le mot d’ordre.

«Je dirais que nous n’avons jamais été aussi face à face avec nos meubles auparavant. Aujourd’hui, nous savons à quoi s’attendre et, surtout, à quoi ne pas s’attendre de leur part », déclare Patricia Anastassiadis, architecte et directrice artistique d’Artefacto. Selon elle, en raison de la réduction de la taille des propriétés, la possibilité d’ajouter des fonctions à une seule pièce était déjà une valeur poursuivie par la marque il y a quelques années, mais qui promet désormais de gagner encore plus de place dans les nouvelles collections.

«Je ne parle pas seulement d’une table d’appoint qui peut également être utilisée comme banc, mais de pièces qui, dans tous les aspects, de l’esthétique à l’ergonomie, peuvent remplir plus d’une fonction. Comme dans le cas classique d’une table qui doit soudain devenir un établi », explique l’architecte, qui a mis en ligne l’an dernier un type de mobilier, capable de s’intégrer à différents environnements et déjà équipé d’une prise USB .

Ce fut le cas de la styliste Debora Alencar, qui, comme beaucoup, a dû adapter l’espace de sa maison à la nouvelle époque. «Je vis dans un studio d’un peu plus de 30 mètres carrés. Je travaille à la maison depuis le début de la pandémie, mais je n’ai ni l’environnement, ni l’espace pour ouvrir un bureau à domicile. J’ai mis la table à manger sur le porche et en ai fait mon lieu de travail pendant la journée. Maintenant, la chaise, je devais vraiment l’acheter », dit-il.

Selon Patricia, comme la maison cesse d’être utilisée uniquement comme un dortoir pour commencer à fonctionner comme un poste de travail, une salle de sport et même un restaurant, être flexible est presque une condition pour tout meuble.

Pour le designer Fernando Jaeger, qui conçoit, produit et vend ses créations depuis 27 ans, les gens ont commencé à regarder de plus près leur maison. «Ils s’inquiètent de renouveler des choses qu’ils voulaient changer depuis longtemps et maintenant ils ont décidé de se salir les mains. Mais, en général, nous ne ressentons toujours pas le besoin de changer le design de nos pièces », dit-il.

«Ce que nous savons, c’est que les gens sont intéressés à tirer le meilleur parti des heures passées à la maison. Que ce soit à travers une chaise plus adaptée au travail au bureau à domicile, ou encore une chaise plus confortable pour les moments de lecture », observe le designer, qui, en raison de la forte demande, entend élargir sa gamme de meubles et d’objets destinés à pour les deux segments.

«Nous avons constaté une augmentation considérable de la demande de mobilier de bureau. Ce qui n’était autrefois qu’un petit coin, a maintenant gagné en pertinence dans la maison et, par conséquent, en plus des nouvelles chaises, nous étudions des moyens de permettre à certaines pièces, déjà existantes dans notre gamme, d’avoir plus d’options.

Un siège, un étagère à chaussures, un repos pour votre chat. Il en va de même pour le banc Mecano, créé par le studio Menaa pour servir des objectifs encore plus larges que celui de faciliter le dénudage et le chaussage des chaussures, dans l’espace du lobby désormais populaire.

Ayant comme matière première un élément peu habitué à l’univers domestique, les chemins de câbles, autrefois produits à des fins industrielles, Mecano surprend par sa simplicité, en contraste avec ses multiples possibilités d’utilisation.

«Je crois que la fonction du designer aujourd’hui n’est pas seulement de créer des meubles qui servent des objectifs différents. Pour moi, la polyvalence répond à un objectif universel. Dans ce cas, accumuler des fonctions pour réduire au maximum l’impact environnemental », déclare l’architecte et designer Carlos Mena, auteur du projet.