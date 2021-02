Mettre un haut-parleur intelligent dans ma chambre a été l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises

Les haut-parleurs intelligents sont également plutôt cool, dans l’ensemble. Non seulement ils servent à écouter de la musique, mais grâce aux assistants qui vivent en eux (j’espère que vous comprenez la métaphore), ils sont capables de faire une bonne poignée de choses. J’ai depuis longtemps l’une de ces enceintes dans ma chambre, où j’ai mon PC pour travailler et jouer, les lumières intelligentes et même mon lit. Allez, c’est mon quartier général.

Au début, j’étais juste un assistant me disant l’heure et jouant de la musique pendant que je rangeais la pièce, mais avec le temps, j’ai tout «modernisé» avec, par exemple, six ampoules intelligentes, des bandes LED et plus encore. Et au début, il était difficile de le joindre, coexistent avec le haut-parleur et avec Google AssistantDans mon cas, mais après plus d’un an, la vérité est que parier sur lui était une bonne décision.

Béni orateur

Je parle de haut-parleur quand vraiment ce que j’ai est un écran intelligent, mais pour des raisons pratiques, nous sommes dans la même situation. La principale différence est qu’un écran intelligent a un écran (incroyable, je sais) et un haut-parleur n’en a pas, mais ils fonctionnent de la même manière. Ils font de même. Je le fais placer à l’entrée de la pièce, sur un comptoir, où il ne dérange ni n’interfère le moins du monde. Il est là et ne répond que lorsque j’en ai besoin.

Comment l’utiliser? Principalement, je l’utilise pour contrôler les lumières de la pièce. C’était la chose la plus difficile à supposer, car ce à quoi nous sommes tous habitués est de basculer l’interrupteur. Si vous faites cela avec des ampoules intelligentes, l’ampoule s’éteint et cesse de répondre, vous devez donc faire la commande avec votre voix (ou acheter un interrupteur connecté, ce qui est une autre option). En quelques jours, je me suis habitué à allumer et éteindre la lumière d’une voix forte et d’une merveille bénie.

Non seulement parce qu’il est confortable de marcher dans le couloir, de donner l’ordre à l’approche et d’arriver dans la pièce avec la lumière allumée, mais parce qu’il est utile de tout contrôler à distance. Si je pense que j’ai laissé les lumières du salon allumées quand je suis allé me ​​coucher, Je dis à Google de les désactiver et je reste calme. C’est comme enlever un poids de vos épaules. À tel point que je pense acheter une prise intelligente pour le brasier, pour que je puisse oublier de l’éteindre et ne pas avoir à me lever quand je suis déjà au lit.

Il est également très utile pour planifier à l’avance les voyages (en demandant combien de temps il faudrait pour y arriver) et pour organiser la journée. Je n’ai aucune idée, c’est pourquoi le calendrier est mon pasteur, je ne manque de rien. J’ai tout sur le calendrier, donc la première chose que je fais quand je m’assois pour travailler est interroger l’orateur sur mes événements, et me met ainsi à jour. La vraie santé, et plus encore si vous ajoutez les rappels.

Au-delà des problèmes personnels, l’orateur s’est également avéré être tout le soutien pendant le travail. Souvent, lorsque nous écrivons sur des appareils présentés en Chine, en Inde ou aux États-Unis, les prix sont dans leur monnaie nationale, vous devez donc effectuer le changement. L’assistant est capable de convertir la devise au taux de change actuelJe peux donc lui demander combien sont 1000 yuans en euros et il me donne les données, pour que je puisse continuer à écrire et que je n’ai pas à m’arrêter pour faire la recherche moi-même. Oui, cela prend quelques secondes pour le faire, mais c’est une question de confort.

Cependant, les routines sont les plus puissantes. Vous pouvez pratiquement tout faire avec les routines. Un exemple simple est « OK Google, je vais lire ». Si vous dites cela à mon assistant, allumez la lampe de chevet, éteignez le reste des lumières et émettez des sons de cheminée. Les possibilités sont virtuellement sans limites, d’autant plus que vous ajoutez plus de domotique. Vous devez passer du temps à les configurer, mais quand vous les avez terminés, ils sont une joie.

En fin de compte, le résultat est qu’il y a de nombreux processus que vous pouvez déléguer à l’assistant. L’avoir dans ma chambre, où je travaille, joue et passe une grande partie de la journée, m’a beaucoup aidé à ne pas être aussi conscient de certaines choses, comme le calendrier ou les rendez-vous. « Mais est-ce que la vie privée … », oui, j’achète l’argument, mais si à une occasion vous n’aimez pas que l’assistant soit là, un bon paramètre de confidentialité ou, plus âgé, un tiraillement sur le cordon d’alimentation, le corrige. Quant à moi, assistants vocaux bénis et domotique bénie.