Mettre le contrôleur PS5 en sourdine: voici comment couper le DualSense de manière permanente

Avec le microphone intégré du nouveau Contrôleur PS5 un rêve devenu réalité pour certains fans. D’autres ne pensent pas beaucoup à la fonctionnalité et accordent plus d’importance à la confidentialité et à l’utilisation de leur propre micro-casque.

Heureusement, vous pouvez microphone interne de DualSense désactivez-le simplement en appuyant sur un bouton ou utilisez une option qui rend la mise en sourdine un peu plus permanente.

Mute DualSense: Comment désactiver le contrôleur PS5

Il existe donc deux méthodes pour couper le son de votre contrôleur DualSense à court terme ou à long terme:

Appuyez sur le bouton muet: La méthode la plus évidente est probablement que Bouton de sourdine qui se trouve au milieu de votre manette PlayStation 5 sous le symbole PS. Avec une seule pression, vous pouvez spontanément couper ou démolir, selon vos besoins. Vous recevrez un message dans le coin supérieur droit de l’écran, indiquant si vous utilisez actuellement le microphone activé ou désactivé avoir.

2. Désactiver le micro dans les paramètres: Si vous voulez toujours être mis en sourdine lorsque vous démarrez votre PS5, vous devez aller Paramètres de son faire rebondir la console. Là tu peux État du microphone par défaut Muet mettre.

En passant, vous pouvez également effectuer ici un réglage qui influence si votre microphone est allumé Entrer dans un chat vocal toujours être mis en sourdine ou l’état actuel ne doit tout simplement pas changer:

À quoi sert le microphone silencieux en permanence?

Avec les paramètres à plus long terme, vous pouvez bien sûr vous éviter des situations embarrassantes dans lesquelles vous tombez sur une conversation vocale tout en mâchant fort ou en vous disputant avec vos colocataires.

Vous pouvez également annuler les paramètres du microphone de votre PlayStation 5 à tout moment et ne plus avoir à vous passer de cette fonctionnalité pour toujours. Si vous ne jouez de toute façon qu’avec votre propre micro-casque, ce paramètre est une solution plus confortable.

