Mettre Harriet Tubman sur le billet de 20 € n’est pas aussi progressiste pour les Noirs que les gens veulent le croire

Cela fait presque cinq ans qu’il a été initialement annoncé que Harriet Tubman serait le visage du billet de 20 € et une fois que le président Trump est entré en fonction en 2017, ces plans ont été immédiatement mis en veilleuse.

Cependant, maintenant que Joe Biden est président, il semble que ces plans soient à nouveau remis sur la table – l’administration accélérant le processus pour en faire une réalité.

Bonne nouvelle, non? La plupart des gens supposeraient que la communauté noire serait ravie de l’annonce qu’une femme noire – anciennement esclave – serait sur le dollar américain. Et pour la plupart, c’est une joie, et à un niveau de base, cela me rend heureux.

Mais, il y a aussi un peu d’hésitation de la part de ce que cela signifie.

En avril 2016, Ijeoma Oluo, auteur de Alors vous voulez parler de race a écrit un article pour Le gardien sur Harriet Tubman étant sur le billet de 20 €, et comment cela ne suffit pas.

« L’image de Tubman sur notre monnaie comme une sorte de mesure corrective pour des siècles d’oppression et d’assujettissement, ou comme un symbole du chemin parcouru pour mettre fin au racisme, est plus symbolique de notre incompréhension fondamentale de la race en Amérique », Oluo a écrit.

Et je suis d’accord avec elle que c’est un geste vide.

Les Blancs considèrent l’histoire du racisme comme un problème du passé. Ils pensent que mettre Harriet Tubman sur un projet de loi – même si Andrew Jackson sera toujours à l’arrière – suffit à pacifier la communauté noire.

Cela me fait également penser aux promesses faites par Biden lors de sa campagne électorale et à la façon dont il allait réparer les torts en matière d’inégalité raciale. Mais est-ce tout ce qu’il a? Sa précipitation pour changer le billet de 20 € semble vouloir montrer à la communauté noire qu’il voulait dire tout ce qu’il disait.

Mais pour être clair: ce n’est pas ce que les Noirs voulaient dire quand nous avons dit que nous voulions la responsabilité.

C’est la même chose qui s’est produite pendant l’été lors des manifestations de Black Lives Matter et des troubles civils. Les entreprises ont commencé à rappeler des produits comme Aunt Jemima – alors que ce n’était pas l’objet des manifestations.

Oui, je suis heureux que les gens commencent à se rendre compte du passé raciste de certaines de nos choses quotidiennes, comme les nuances raciales d’oncle Ben et de tante Jemima, mais retirer des choses comme ça des étagères ou mettre à jour des images racistes n’est pas pas soudainement la solution à quatre cents ans d’oppression.

Malcolm X a dit un jour. « L’homme blanc essaiera de nous satisfaire avec des victoires symboliques plutôt qu’avec l’équité économique et une vraie justice. » Et c’est ce qui se passe actuellement.

Le président Biden pense que les Noirs ont désespérément besoin d’un billet de 20 dollars avec Harriet Tubman alors qu’en réalité, nous voulons que Harriet Tubman soit un livre d’histoire entier au lieu d’une note de bas de page. Nous voulons que l’histoire des Noirs soit racontée avec précision.

Harriet Tubman représente tellement. Elle a risqué sa vie d’abolitionniste. Elle a libéré des milliers d’esclaves tout en conduisant le chemin de fer clandestin.

«Nous ne devrions pas avoir à avoir le visage de Tubman sur le billet de 20 € pour l’honorer. Nous aurions dû l’honorer tous les jours. Nos enfants auraient dû en apprendre sur elle en dehors d’un paragraphe lu en février. Nous devrions avoir son image et ce qu’elle représentait au premier plan de notre conscience. Nous aurions dû honorer l’engagement de Tubman en faveur de la justice chaque jour dans nos actions et nos paroles », a écrit Oluo.

Ce changement racial que nous voulons tellement ne viendra pas d’un maigre billet de 20 € changé.

Cela commencera par l’éducation – et en tenant les ignorants responsables de leurs actes.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.