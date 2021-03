Mettre fin à l’anxiété est plus facile que vous ne le pensez

Avez-vous remarqué à quel point le manque d’organisation vous rend stressé et anxieux? Vous savez quand vous avez besoin de travailler, mais il est même impossible de mettre le notebook sur votre propre bureau, et vous avez hâte de ne pas savoir comment vous allez finir tout ce que vous avez à faire, car vous devez encore faire ce nettoyage de base?

Ou lorsque vous avez envie de dormir, mais que votre lit est infesté de linge frais et que vous avez hâte de dormir mais pas capable de le faire? En plus d’un environnement organisé qui nous fait nous sentir plus détendus, nous avons également plus de clarté dans nos idées et nous nous sentons plus productifs.

Eh bien, découvrez maintenant 5 façons d’organiser votre vie, et laissez le stress et l’anxiété de côté!

Méditation

Commencez à prêter attention à votre respiration, inspirez et expirez lentement, sentez votre corps, videz votre esprit – ou sentez vos pensées le traverser comme un film, ne concentrez pas votre attention sur quoi que ce soit, regardez-les passer, mettez de la musique pour aider et commencer à se détendre. Cela peut sembler difficile au début, mais avec le temps, vous comprenez et ressentez les avantages de cette pratique.

Écrivez

Ecrire vos pensées est un excellent moyen de vider votre esprit. De cette façon, vous pouvez visualiser vos problèmes, vos solutions et faire des plans efficaces pour aller de l’avant!

Organiser

Le monde physique compte également, il est donc important que vous gardiez votre espace organisé. Le secret est de ne pas laisser le désordre s’accumuler, chaque jour faire un peu, mettre les choses en place, et vous ne sentirez jamais le dieu du chaos envahir votre vie.

Écouter de la musique

Autant ils indiquent une musique relaxante, toute musique que vous aimez et qui vous met dans une sorte de «transe» vous sera utile. Avec cela, vous vous sentirez diverti et pourrez vous téléporter dans votre petit monde parallèle pendant de brefs instants.

Pratiquez l’activité physique

Lorsque votre corps est en mouvement, vous êtes également dans une sorte de transe. Votre corps est concentré, votre corps libère des endorphines, et ainsi le stress et l’anxiété cèdent la place au bien-être, à la satisfaction et à la joie.

L’organisation va bien au-delà d’un environnement propre, nous avons aussi besoin d’un esprit et d’une vie pour être satisfaits. Le secret est toujours de trouver quelque chose qui nous aide à vider notre esprit, de cette façon vous aurez plus de contrôle sur vos sentiments et vos pensées, votre anxiété diminuera, vous vous sentirez détendu et votre esprit fonctionnera sûrement plus clairement, favorisant votre productivité. . Alors, êtes-vous prêt à mettre en œuvre nos conseils?