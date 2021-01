Mettre fin à l’anxiété en ces temps difficiles

L’anxiété est une réaction humaine naturelle. Elle survient en période de danger ou de doute et sert à nous aider à faire face à des situations défavorables. Un problème dans la société actuelle, cependant, est l’anxiété excessive, qui apparaît même dans les situations les plus quotidiennes.

Les personnes souffrant d’anxiété excessive présentent non seulement des symptômes psychologiques, tels que l’inquiétude, la tension ou la peur, mais même des réactions physiques telles que des nausées, des maux de tête et des tremblements.

Pour soulager l’anxiété qui affecte votre vie quotidienne, vous devez rechercher la relaxation et la paix intérieure. Les quatre bains suivants peuvent vous aider. Ils détendront, dynamiseront et calmeront votre cœur.

Vous pouvez faire les bains même lorsque vous ne vous sentez pas si anxieux, et éviter que cela n’atteigne votre quotidien!

Bain au basilic

Ingrédients:

– 1 litre d’eau;

– 1 tasse de riz;

– 3 branches de basilic;

Faites cuire la tasse de riz dans 6 tasses d’eau, faites bouillir pendant 7 minutes, éteignez le feu et attendez qu’elle refroidisse. Filtrez l’eau, écrasez les branches de basilic et mélangez-les au liquide.

Prenez une douche normalement. Lorsque vous avez terminé, versez le riz et l’eau de basilic sur le corps. Répétez ce bain trois fois par semaine.

Bain à la lavande

Ingrédients:

– un demi bassin d’eau;

– une poignée de lavande;

Lavez la lavande et placez-la dans le bassin avec de l’eau. Frottez les feuilles entre vos mains jusqu’à ce qu’elles soient bien écrasées et que l’eau soit pleine du jus de l’herbe. Filtrez le liquide.

Prenez une douche normalement et versez de l’eau de lavande dès que vous avez terminé, trempez-la de la tête aux pieds. Ce bain, en plus de lutter contre l’anxiété, est également très énergétique.

Bain à la camomille

Ingrédients:

– 5 litres d’eau;

– une poignée de camomille;

Faites chauffer l’eau jusqu’à ce qu’elle commence à bouillir. Éteignez le feu et ajoutez la camomille. Couvrez la casserole avec un chiffon et attendez 20 minutes.

Prenez votre douche comme d’habitude et, à la fin, versez de l’eau de camomille sur vous, du cou vers le bas. Ce bain peut être fait n’importe quel jour de la semaine.

Bain à la mauve, au fenouil et au miel

Ingrédients:

– 2 litres d’eau;

– 1 cuillère à soupe de miel;

– une poignée de mauve;

– une poignée de fenouil;

Mélanger l’eau, le miel, la mauve et le fenouil et porter au feu. Laissez tout bouillir pendant 5 minutes. Éteignez le feu et attendez que l’eau se réchauffe. Filtrez le liquide.

Sympathies pour se débarrasser de l’anxiété

Prenez une douche normalement et versez l’eau sur vous du cou vers le bas. Prenez ce bain, de préférence, juste avant de vous coucher. Cela peut être fait une fois par semaine.

Utilisez le pouvoir relaxant de ces bains chaque fois que vous en avez besoin, mais n’oubliez pas que si l’anxiété persiste, il est important de consulter un médecin.