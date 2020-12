Mettre en place une salle de sport à domicile: des équipements abordables pour les débutants

Vous n’avez pas à sortir de la porte pour faire de l’exercice. Si vous souhaitez vous entraîner à la maison, vous pouvez installer une salle de sport à domicile facilement et à moindre coût avec seulement quelques appareils. Nous vous donnons des conseils pour débutants pour la salle de sport à la maison.

Même si tous les gymnases ne sont pas fermés, il peut être pratique de s’entraîner à la maison. Vous vous évitez le voyage, vous êtes indépendant des heures d’ouverture, vous n’avez pas à sortir de la porte par mauvais temps, vous avez tout le matériel pour vous et en fait plus d’excuses pour préférer le canapé à l’entraînement. Avoir une salle de sport à la maison présente de nombreux avantages – et cela n’a même pas besoin d’être coûteux. Au lieu d’un équipement volumineux et coûteux qui n’entraîne qu’un seul groupe musculaire à la fois, nous vous recommandons d’acheter un équipement de base peu coûteux. Vous pouvez également transpirer et développer vos muscles avec. Vous pouvez toujours effectuer une mise à niveau par la suite.

Échauffement avec corde à sauter et hula hoop

Une corde à sauter est un outil bon marché mais efficace pour s’échauffer.

Même si vous vous entraînez à la maison, vous ne devriez pas vous passer d’un échauffement avant l’entraînement. L’échauffement ne doit pas non plus être long. Cinq à dix minutes suffisent pour mobiliser le corps et se préparer à l’entraînement ultérieur. Si vous investissez dans un équipement peu coûteux comme une corde à sauter, le tout est également amusant. Le saut à la corde est également extrêmement efficace. Ce n’est pas pour rien que les boxeurs ne jurent que par le saut à la corde pour s’échauffer.

Avec un hula hoop, cependant, les souvenirs d’enfance sont réveillés. L’échauffement avec le pneu est également amusant et ne doit pas non plus être sous-estimé. Garder le pneu en place demande beaucoup de coordination et de pratique – et si vous utilisez un pneu plus lourd, la force musculaire aussi.

Équipement peu coûteux pour l’entraînement cardio

Pour entraîner votre endurance, le cardio training est le premier choix. Si vous n’avez pas envie de faire du jogging à l’extérieur, vous pouvez déplacer votre entraînement vers la salle de gym à domicile. Si les exercices de poids corporel pur deviennent trop ennuyeux pour vous à long terme, vous pouvez également acheter de l’équipement pour cela. Par exemple, il existe des planches de marche relativement peu coûteuses avec lesquelles vous pouvez rendre les exercices d’aérobie encore plus difficiles.

Un tapis roulant prend de la place, mais pourrait devenir le cœur de votre salle de gym à domicile.

Si vous souhaitez faire du jogging dans vos quatre murs, vous pouvez vous procurer un tapis roulant pour la salle de sport à la maison à partir d’environ 500 euros. Par exemple, il existe des vélos d’exercice moins chers que vous pouvez utiliser pour faire du vélo.

Entraînement au poids corporel avec une barre de traction et un entraîneur de fronde

Vous pouvez pratiquer les tractions à la maison avec une barre de porte.

Vous n’avez pas nécessairement besoin de poids pour développer vos muscles. Il existe également de nombreux exercices de poids corporel efficaces, tels que les pompes et les tractions. Vous pouvez également entraîner ce dernier à la maison avec une barre de porte ou une barre de traction. Les barres sont simplement fixées au cadre de la porte. Si vous ne pouvez pas faire de pull-up sans aide, vous pouvez également attacher une bande de résistance à la barre et y entrer avec votre pied. Le ruban supporte une partie de votre poids corporel et facilite la remontée de la barre de porte.

Un autre outil de formation pratique qui peut être attaché à n’importe quelle porte est un entraîneur d’élingue. Avec les bandes, qui ont deux poignées aux extrémités, pratiquement toutes les parties du corps peuvent être entraînées – vous pouvez accrocher vos mains ou entrer avec vos pieds et effectuer des mouvements de traction ou de poussée. Puisque vous devez vous stabiliser en même temps, les muscles profonds sont également sollicités.

Musculation avec bandes de résistance

Les bandes de fitness sont disponibles en différentes forces.

Si vous ne voulez pas simplement vous entraîner avec votre propre poids, vous pouvez augmenter la résistance pendant l’entraînement, par exemple avec des bandes de gymnastique / fitness ou des extenseurs. Non seulement ces produits sont relativement bon marché, mais ils sont également disponibles dans de nombreuses forces différentes. Ainsi, vous pouvez entraîner différentes parties du corps avec une résistance différente ou vous améliorer avec le temps. Les exercices que vous pouvez faire avec les bandes sont aussi variés que la musculation avec des poids.

Poids d’entrée de gamme pour la salle de sport à domicile

Des haltères légers soutiennent l’entraînement cardio, des poids plus lourds aident à développer les muscles.

Une autre façon d’augmenter la résistance pendant l’exercice et de rendre l’entraînement plus efficace est de travailler avec des poids. Si vous avez peu d’espace à la maison, vous ne voudrez peut-être pas acheter un banc de musculation ou un support à part entière pour les haltères. Mais deux haltères sont un achat bon marché et judicieux pour la salle de gym à domicile. Les ensembles d’haltères sont disponibles avec différents poids ou sous forme d’haltères avec plusieurs plaques de poids pouvant être équipées individuellement.

Une autre forme de musculation est possible avec un médecine-ball, par exemple. Et pour tous les fans de cardio, les poignets de poids méritent d’être considérés. Les poids pour les poignets et les chevilles augmentent l’intensité de l’exercice aérobie sans construire de grandes montagnes de muscles.

Coordination de l’entraînement avec une planche d’équilibre et un ballon d’exercice

Un autre outil de fitness peu coûteux pour les débutants est un ballon d’exercice. Les balles gonflables sont disponibles en différentes tailles et rendent votre entraînement à la maison encore plus polyvalent. Vous pouvez l’utiliser pour entraîner les bras, les jambes, le ventre ou les fesses. Il existe de nombreux exercices qui entraînent votre coordination et votre équilibre. En même temps, ils sollicitent les muscles profonds, car il faut constamment faire les moindres mouvements compensatoires pour ne pas perdre l’équilibre.

Les planches d’équilibre entraînent la coordination et stressent les muscles profonds.

Les planches d’équilibre sont tout aussi efficaces, mais encore plus peu encombrantes dans le gymnase à domicile. Les petites planches bancales offrent une gamme similaire d’exercices et sont tout aussi efficaces pour entraîner l’équilibre et les muscles du tronc.

Accessoires de yoga: tapis et blocs

Un coussin doux n’est pas seulement utile pour le yoga / la méditation.

Êtes-vous plutôt fan de sports tranquilles? Le yoga est parfait pour vos propres murs, car vous n’avez pas besoin de beaucoup d’espace ou d’équipement de gym coûteux. Cependant, il vaut la peine d’acheter un tapis de yoga pour les exercices au sol – pas seulement pour les yogis, bien sûr. Un tel coussin souple est également utile pour l’entraînement au poids corporel ou les entraînements avec haltères.

Vous commencez déjà chaque matin par la salutation au soleil et vous ne pouvez plus imaginer une vie sans asanas? Puis, tôt ou tard, vous voudrez acheter un bloc de yoga. Les blocs élargissent la gamme d’exercices, offrent une assistance ou intensifient vos étirements. Lors de l’achat, il est préférable de garantir une surface antidérapante pour un maintien sûr.

Récupération active avec le rouleau de fascia et les balles de massage

Les exercices avec le rouleau de fascia peuvent être inconfortables – et en même temps, vous êtes incroyablement bien.

Ce n’est pas parce que vous avez une salle de sport à la maison que vous ne devriez pas vous adonner aux jours de repos. Si vous voulez faire quelque chose pour détendre les muscles, vous pouvez travailler avec un rouleau de fascia ou des balles de massage. Vous déterminez vous-même l’intensité des massages, ne sous-estimez pas les rôles: le déroulement peut parfois être assez douloureux. Mais vous vous sentez d’autant mieux après!