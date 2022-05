Mettre à jour Chrome maintenant : la dernière version contient 32 vulnérabilités qui affectent des millions de personnes

in

Partager

Google Chrome 102 est maintenant disponible en téléchargement, et il est très important que vous installiez la dernière version du navigateur disponible.

Google a annoncé l’arrivée du Navigateur Google Chrome version 102et il est particulièrement important que chaque utilisateur du navigateur installer la dernière version disponible le plus vite possible.

Et c’est que, comme ils l’ont averti depuis Forbesla version précédente de Google Chrome contient un total de 32 vulnérabilités différentesce qui pourrait mettre en danger plus de 3 milliards de personnes dans le monde Ils utilisent Chrome comme navigateur.

Les vulnérabilités ne semblent pas avoir été exploitées, pour l’instant

Parmi les vulnérabilités découvertes et corrigées par la dernière mise à jour de Chrome, un a été classé comme « critique ». Huit sont considérés comme de haute gravitéet neuf autres sont de gravité moyenne.

La mise à jour de sécurité chrome est disponible pour tous les utilisateurs de navigateurs sous Windows, Mac et Linux. De plus, la version 102 de Chrome pour Android peut également être téléchargée, même si les utilisateurs du système d’exploitation mobile de Google ne semblent pas concernés par les vulnérabilités.

La liste complète des vulnérabilités, ainsi que les récompenses proposés par Google aux personnes qui les ont découverts, sont disponibles sur le blog des versions de Chrome. Le plus sérieux de tous a été appelé CVE-2022-1853et a été découvert le 12 mai.

L’étape la plus recommandée consiste maintenant à télécharger la dernière version disponible de Chrome sur tous les appareils sur lesquels le navigateur Google est utilisé. De cette façon, nous nous assurons que nous restons protégés contre tout type d’attaque qui pourrait survenir à la suite de l’exploitation de l’une des vulnérabilités découvertes par les chercheurs.

En ce sens, il convient de signaler que, jusqu’à présent, aucune attaque du type jour zéro profitant de ces failles de sécurité.

Rubriques connexes: Google Chrome

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂