Mettez tout de côté et allez échanger des affections agréables

MENZZO Canapé convertible clic-clac Djobi Velours Rose Pied Or

Canapé-lit contemporain design Coloris VELOURS ROSE Le canapé DJOBI est un grand et large canapé convertible et très confortable, au look moderne et épuré. Grâce à son revêtement en velours et ses pieds en métal coloris or, mettez une touche design et tendance à votre intérieur tout en gardant le côté