Mettez fin à votre colère avant de dormir la nuit, oubliez la querelle et calmez l’esprit; Restez en bonne santé avec une longue vie

Des scientifiques américains ont décrit le secret de la longue vie et de la bonne santé. Les scientifiques disent, mettez fin à votre colère avant de vous coucher la nuit. Après avoir oublié la querelle et avoir dormi après avoir calmé l’esprit, l’âge est long et la personne reste en bonne santé. Cette affirmation a été faite par les scientifiques de l’Oregon State University of America dans leurs recherches récentes.

Oubliez la querelle le même jour pour qu’elle n’affecte pas le lendemain

Selon les recherches, si vous réglez la querelle à la fin de la journée, cela n’affecte pas le lendemain. Si vous empêchez les choses négatives de dominer votre esprit, vous restez mentalement en bonne santé. À l’inverse, si de telles choses persistent dans le cerveau, le niveau de stress augmente et affecte tout le corps.

Les personnes âgées mènent à oublier les choses négatives

Cette recherche a été effectuée sur 2 022 personnes. Il comprenait des personnes âgées de 33 à 84 ans. Pendant 8 jours, chaque personne a été interrogée sur ses sentiments et son expérience. L’équipe de chercheurs a constaté qu’en moyenne, les personnes âgées ont tendance à oublier les choses négatives plus tôt que celles qui ont 45 ans.

Il est important d’essayer de réduire le stress

Le chercheur Robert Tavsky dit que chaque être humain doit faire face au stress à un moment donné, il ne peut pas être complètement arrêté. Mais, on peut essayer de le réduire dans une certaine mesure afin que vous puissiez rester en bonne santé.

