Mettez à jour votre iPhone et votre iPad maintenant – ils sont exposés aux attaques de pirates informatiques

À l’intérieur iPhone et iPad Les systèmes de mise à jour automatique du système d’exploitation sont généralement actifs, ce qui permet également de protéger les appareils contre les cybermenaces. De nos jours, cependant, il vaut la peine de vérifier si une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, et éventuellement de la télécharger et de l’installer: selon ce qu’Apple a déclaré, en fait, dans les versions d’iOS et d’iPadOS qui précèdent immédiatement celles maintenant disponibles, il y a des bogues dangereux , ce qui pourrait exposer les deux gadgets pour attaquer n’importe quel pirate informatique.

Vulnérabilités dans iPhone et iPad

Les bugs ont été trouvés grâce à l’aide d’un chercheur extérieur à l’entreprise et concernent deux éléments différents du logiciel qui compose iOS et iPadOS: le premier est le noyau, ou le cœur du système d’exploitation qui met les composants physiques du produit en contact avec le logiciel; le second est Webkit, le moteur graphique qui permet au navigateur Safari et à d’autres composants du système d’exploitation et des applications d’afficher des pages Web. Les vulnérabilités émergentes ne sont pas capables – à elles seules – de mettre les produits des utilisateurs sous le contrôle de potentiels hackers, mais ces derniers pourraient tout de même les exploiter dans une chaîne avec d’autres bugs pour prendre le contrôle des appareils ou mettre la main sur les données qu’ils contiennent.

Apple n’a pas encore expliqué en détail les problèmes rencontrés ou comment les pirates pourraient attaquer les produits – par exemple s’ils peuvent le faire à distance ou s’ils ont besoin d’un accès physique aux appareils. Le problème ne doit donc pas être sous-estimé, notamment en raison d’un détail rapporté par Apple lui-même. Parallèlement au signalement des vulnérabilités, le groupe a en effet signalé avoir reçu des informations selon lesquelles les failles signalées pourraient être déjà utilisé pour mener des attaques vers les smartphones et tablettes du groupe.

Comment résoudre le problème

Heureusement, échapper à tout problème est simple, et pour ce faire, il suffit de mettre à jour le système d’exploitation des appareils. Là version d’iOS et d’iPadOS qui corrige le problème dans les deux cas 14,4: pour vérifier que le système d’exploitation est réellement mis à jour, visitez simplement le Réglages du gadget sous Mise à jour générale et logicielle.

