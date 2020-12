L’art de la réinvention

Si quelque chose caractérise Nintendo depuis longtemps, même en tant que critique récurrente, il a toujours été basé sur les mêmes piliers principaux: son sagas emblématiques. Cependant, si cela peut certainement avoir un effet négatif sur le joueur, la société japonaise a également su accompagner cette continuité avec innovation dans les anciennes recettes. Oui, c’est vrai, Super Mario, The Legend of Zelda ou Pokémon, entre autres, ont été les fleurons de l’entreprise à chaque génération, s’appuyant sur la nostalgie des joueurs. Cependant, il suffit de faire un rapide bilan pour se rendre compte que, loin de là, ils ont été coincés dans une formule clone et non raffinée. À l’époque, à l’époque de la Nintendo 64, Super Mario 64 a bouleversé la franchise avec des environnements tridimensionnels. Le prochain grand saut a été Super mario galaxie, qui à ce jour semble toujours être la facette la plus brillante du plombier, et cela n’a que peu ou rien à voir avec les premiers jeux de la série. LA légende de Zelda révolutionné et marqué à jamais le monde des jeux vidéo avec Ocarina of Time, et plus récemment, a créé à nouveau un précédent pour les audiences avec Souffle de la nature, qui a osé se dissocier de nombreuses racines de la saga pour explorer des voies nouvelles et fructueuses. Eh bien, j’ai pris ce grand détour en guise d’introduction, pour vous parler du jeu dont j’ai vraiment l’intention de parler: Metroid Prime (2002), un jeu qui ressemble encore aujourd’hui à un exemple incontestable de cohérence, de cohésion et de précision. Metroid est une autre des stars sur les consoles Nintendo, en fait, l’un des titres que nous attendons le plus sur Switch est Metroid Prime 4, le quatrième volet de cette saga qui a commencé sur GameCube et qui a complètement bouleversé la franchise Samus Aran.

Metroid Prime est arrivé à GameCube en 2002, développé par Retro Studios et sous l’égide de Nintendo comme l’une de ses principales franchises. Cependant, cet épisode ne pouvait pas être séparé plus radicalement et directement de ses prédécesseurs 2D qui avaient atterri sur les consoles de poche et de bureau Nintendo. La saga mettant en vedette Samus Aran avait créé une école pendant des années, et avec Castlevania a donné un nom au genre metroidvania. Les deux franchises ont fait leurs débuts en 1986 et ont proliféré en une multitude de versements sur différentes plates-formes, façonnant un genre qui est devenu une référence pour de nombreux titres ultérieurs. Metroid Prime C’était le grand saut de la franchise vers une approche totalement différente, comme c’est arrivé à Super Mario et The Legend of Zelda sur Nintendo 64, mais la saga Samus a dû attendre la génération suivante, car elle n’avait aucune livraison en 64 bits de Nintendo. L’attente en valait la peine, et en 2002, Nintendo et Retro Studios nous ont offert l’une des plus belles expériences dont je me souvienne en tant que joueur.

D’une aventure à la troisième personne, en deux dimensions, à défilement latéral, nous passons à une jeu de tir immersif à la première personne et trois dimensions. La caméra subjective est allée dans le casque du chasseur de primes spatiales pour nous amener, plus que jamais, dans sa combinaison, et des détails aussi spécifiques que la brume qui embrumait le verre de la combinaison de plongée, ou voir le visage du protagoniste reflété dans le même verre en fonction de l’incidence de la lumière. L’ensemble du HUD est organiquement intégré dans le même casque, simulant que nous voyons ce que voit Samus Aran. Malgré le changement radical, et il peut sembler que pratiquement la seule chose qui unit ce jeu à la franchise soit le titre, les développeurs ont su faire un saut similaire. sans perdre l’essence de Metroid, et avec beaucoup de succès. Oui, maintenant nous explorons le monde en mode subjectif et en trois dimensions, mais l’essence de metroidvania il est toujours là, parfaitement palpable. L’avancée à travers Tallon IV, la planète où se déroule l’aventure, ne sera ni linéaire ni beaucoup moins, et je ne veux pas dire seulement que nous sommes dans un monde ouvert, mais que nous sommes respecte l’essence de la metroidvania. Notre progression est conditionnée par des obstacles et des tests que nous ne pourrons pas surmonter sans obtenir différentes armes, améliorations et gadgets généralement situés dans des endroits reculés. Cela nous poussera à des progrès partiels et interconnectés dans les différents domaines. Normalement, nous ne serons pas en mesure d’explorer pleinement une zone dès la première fois que nous la visitons, mais nous devrons l’examiner pour trouver un utilitaire qui nous permet de revenir en arrière et de déverrouiller une zone que nous avons précédemment découverte et à laquelle nous ne pouvions pas accéder, etc. Et c’est l’essence de base de metroidvania, votre colonne vertébrale.

Pour obéir à cette formule de développement, Metroid Prime présente un design étagé exquis, parfaitement cohérent et interconnectéou, comme le faisaient ses prédécesseurs, mais à une échelle beaucoup plus large et plus détaillée. Il est extrêmement satisfaisant de voir comment nous retournons dans une zone que nous avions abandonnée il y a longtemps par un passage récemment découvert, et en regardant la carte, nous pouvons confirmer que ces connexions sont logiquement établies. Il n’y a pas d’incohérences notables, pas de sauts spatiaux fictifs et invraisemblables entre les différentes zones, mais tout est orchestré avec une architecture minutieuse de tunnels, de passages et de plates-formes. Tallon IV est un labyrinthe magistralement conçu qui peut aujourd’hui être considéré comme un bastion et une référence dans le level design dans un jeu vidéo. L’équipe de développement a su créer avec cette cartographie toute une planète miniature, avec tous ses environnements, biomes, climats et créatures correspondantes, adaptés à chaque environnement que nous visitons, un modèle qui a été imité par des jeux aussi actuels que Starlink: Bataille pour Atlas. Des cavernes en feu aux toundras gelées ou aux ruines de la jungle, un affichage visuel qui a tiré le meilleur parti des ressources de l’époque.

La diversité visuelle et environnementale de Metroid Prime se connecte également organiquement avec votre gameplay. Comme dans les tranches précédentes, les armes et outils que nous trouverons nous permettront non seulement d’ouvrir des portes, de détruire des murs qui obstruent le passage ou de se faufiler à travers de minuscules espaces pour accéder aux éléments clés, mais seront également décisifs pour progresser en combat et pouvoir affronter au large éventail d’ennemis qui nous attend à Tallon IV. Le succès de l’équipe dans le transfert de toutes ces mécaniques, conçues pour un monde à deux dimensions, avec leurs limites respectives, vers un monde ouvert en trois dimensions est un mérite remarquable. Bien que nous parlions d’une génération plus âgée, oui Super Mario 64 C’était une révolution en apportant les aventures classiques du plombier à l’environnement tridimensionnel, imaginez ce que cela signifiait faire de même avec Metroid, un titre mécaniquement beaucoup plus complexe. Le combat de Metroid Prime, En dépit d’être un jeu de tir à la première personne, il ne parie pas sur une formule excessivement frénétique ou agressif que nous pouvons expérimenter dans un jeu de tir régulier, comme Appel du devoir ou Condamner, plutôt, en économisant les distances, cela ressemble plus à l’expérience d’un Bioshock.

Il s’agit de un système de combat plus tranquille et tactique, nous dépendons davantage de la combinaison de notre arsenal avec des compétences et gadgets spécial que de presser la puissance de feu brute. Surtout, nous devrons utiliser les différentes possibilités et combinaisons d’armes avec ruse, en les adaptant à l’ennemi auquel nous sommes confrontés. Les ennemis que nous trouverons seront, pour la plupart, la faune de la planète Tallon IV, et leur variété sera en adéquation avec les environnements que nous visiterons. Dans les environnements froids, nous affronterons des créatures protégées par des coquilles de glace, et plus vulnérables aux armes à base de chaleur, etc. Et au-delà du facteur environnemental, la complexité et le défi que les ennemis nous présenteront vont croître de façon exponentielle à mesure que nous avancerons. Des petites menaces qui se battront juste pour défendre leur territoire à d’énormes créatures aussi grandes en dimensions qu’en agressivité et en force. Cette échelle culminera avec les patrons finaux, varié à la fois en apparence et en mécanique de combat et en difficulté, et où le pari de Metroid Prime pour s’éloigner du tir plus agressif pour combiner le tir avec des jeux de plateforme et d’adresse.

Et est-ce que Metroid Premier Il ne doit pas être compris comme un pur jeu d’action, et pas seulement en raison de son approche du combat, mais parce qu’il s’agit de combiner l’action avec jeu de plateforme, exploration consciencieuse et énigmes. Traduire un sentiment similaire à celui qui peut être transmis par les temples et donjons de LA légende de Zelda ou de Okamidans Metroid Prime Nous passerons par des enceintes larges et complexes. Au cours de ces voyages, nous devrons surmonter des sections de plate-forme entrecoupées de combats, et utiliser l’un de nos outils les plus précieux pour nous frayer un chemin, davantage basé sur le raisonnement que sur la force. Le scanner intégré dans le costume de Samus nous permettra de collecter des indices, des données et des informations nécessaires pour résoudre des énigmes. Qu’il s’agisse de combinaisons de symboles, de jeux d’adresse chronométrés ou de séquences de frappes, entre autres possibilités. De plus, le scanner aura non seulement cet utilitaire, mais nous permettra également d’examiner l’environnement, d’élargir nos connaissances sur le traditions et le monde de Metroid Prime organiquement. De même, nous pourrons examiner les ennemis avec deux objectifs: découvrir les points faibles et recueillir des informations à leur sujet. Tout cela sera rassemblé dans une base de données accessible depuis notre inventaire, qui deviendra progressivement une encyclopédie de notre aventure. Enfin, ce menu comprendra également un système de cartographie tridimensionnel complet, détaillé et divertissant, qui nous aidera à nous orienter avec beaucoup de précision que peu de jeux atteignent, ce qui est un mérite supplémentaire compte tenu de la taille et de la structure de la cartographie du jeu. Jeu.

En résumé, Metroid Prime c’est une réinvention parfaite pour une saga mythique, rond dans presque tous ses aspects, et dont la principale norme est la cohésion et la cohérence de ses mécanismes, aspects intrigants et aspects visuels. Le résultat est une œuvre unique et distinctive, qui a été aimée par les fans de la saga malgré la voie risquée de l’innovation. Le tout enveloppé dans une section sonore idéale et enveloppante, à la fois dans des effets spéciaux et environnementaux, ainsi que dans de la musique, et une finition visuelle colorée avec beaucoup de détails pour l’époque. De plus, pour ceux qui veulent en profiter à ce stade, il existe une version remasterisée des trois tranches pour Nintendo Wii, avec des aspects techniques améliorés.