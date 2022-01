Metroid Prime Trilogy : Avant Metroid Prime 4, le port Switch pourrait enfin apparaître

Metroid Premier 4 est l’un des jeux pour ça Commutateur Nintendo, qui ont été annoncés depuis si longtemps que la question est de savoir s’il apparaîtra même du tout. Au moins aussi longtemps est aussi un Port de la trilogie Metroid Prime pour les hybrides de Nintendo en discussion. Maintenant, il y a de nouvelles preuves que le Sortie de la trilogie imminente.

Metroid Prime Trilogy prévu sur Switch pour son anniversaire ?

Dans un nouveau podcast, Nate a la haine tout au long de l’année Parlé en 2022 et à quoi s’attendre sur le commutateur. A 11h45, ils en parlent Trilogie Metroid Prime:

Selon eux, il semble très probable que Nintendo aura un grande année pour la Nintendo Switch des plans. Suivant Souffle de la nature 2 spéculer sur un nouveau Mario 3D et bien sûr la « Metroid Prime Trilogy ». La trilogie est en discussion depuis plusieurs années et devrait être répétée encore et encore peu de temps avant la parution supporter. Le dernier est venu dans la direction à nouveau rumeurs de la part du connu Initié Nintendo Emilie Rogers sur Twitter.

Correspondant à l’anniversaire: la Série Metroid Prime célèbre cette année 18 novembre 2022 le 20e anniversaire. Il est donc tout à fait possible que Nintendo planifie son propre jeu pour l’occasion. Mais nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. Tandis que Mario pour le 35e anniversaire a une collection, était-ce à Zelda l’année dernière au même anniversaire ne pas l’affaire. Reste donc à savoir sous quelle forme Nintendo reconnaîtra l’anniversaire.

C’est la trilogie: « Metroid Prime Trilogy » a déjà été un package que Nintendo pour la première fois fois Wii a mis ensemble. À l’intérieur se trouvaient des ports des deux pièces Gamecube avec des commandes de mouvement, ainsi qu’un Réédition de Metroid Prime 3 : Corruption contenir. Sur le commutateurs sera probablement alors tous les trois jeux avec contrôle de mouvement en option offert.

Qui est NateTheHate ? Le YouTuber est assez digne de confiance quand il s’agit de L’actualité de Nintendo va. L’année dernière, il a réussi à attirer l’attention sur lui en prédisant correctement que N64 une partie d’un Extension de Nintendo Switch Online sera. Plus récemment, il a parlé de la Nintendo Switch nouvelle génération voisé. Même si beaucoup de ses vidéos ont tendance à être plus que spéculation semblent avoir au moins un bon aperçu de ce qui deviendra éventuellement réalité.

