Metroid Prime Remastered est maintenant disponible sur Nintendo Switch

À la fin Nintendo Directle producteur Studios rétro publicité »Metroid Prime Remasterisé » pour Nintendo Switch, étant une version améliorée du jeu de console acclamé Cube de jeu sorti en 2002.

La nouvelle version remasterisée de » Metroid Prime » comprend des graphismes HD et des mécanismes améliorés avec de nouveaux visuels brillants. De plus, »Metroid Prime Remastered » permettra aux joueurs d’avoir des contrôles améliorés. Le titre est désormais disponible en téléchargement numérique sur Nintendo Switch.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Nouveau trailer pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : date de sortie et prix officiel







Le jeu original Game Cube s’est distingué comme étant le premier titre Metroid en 3D, laissant de côté sa formule bien connue de plates-formes 2D, qui a été si pertinente dans le monde des jeux vidéo qu’elle a même créé un nouveau genre appelé Metroidvania. Le dernier titre de la franchise, »Metroid Prime », était également un titre 2D avec des graphismes 3D.

Grâce à une perspective à la première personne, le jeu se concentre beaucoup plus sur la construction du monde à travers la perspective de Samus et sa capacité à explorer, à prendre des informations sur l’environnement environnant et à vaincre divers ennemis similaires aux jeux de tir actuels.

En plus d’amener au présent l’un des titres les plus populaires de la saga »Metroid », c’est une bonne nouvelle pour les fans qui attendent »Metroid Prime 4 », le prochain titre de la saga Prime annoncé en 2017 lors d’un Nintendo Direct, révélant leur production pour une prochaine sortie exclusive de Nintendo Switch.

Cela pourrait aussi vous intéresser : pourquoi les chiens de sauvetage ne portent-ils pas des bottes et des lunettes comme Frida la chienne ?

Cependant, depuis lors, il n’y a pas eu beaucoup plus d’informations sur le titre, ayant une série de retards. La première de » Metroid Prime Remastered » est une confirmation que Retro Studios prend note du premier jeu de la franchise, pour implémenter plus tard ses mécanismes dans » Metroid Prime 4 »

Plutôt que de continuer un jeu dont ils n’étaient pas si fiers, la société de production a investi du temps et des efforts dans un remaster d’un jeu classique qui a amené Metroid dans le genre du jeu de tir à la première personne. Ce dévouement signifie que l’équipe se consacrera entièrement au gameplay et à l’exploration de Metroid Prime 4.

»Metroid Prime 4 » n’a pas encore de date de sortie.