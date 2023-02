Metroid Prime 2 et 3 seront disponibles sur Nintendo Switch

Après plusieurs années de rumeurs, « Metroid Prime » est enfin arrivé sur la Nintendo Switch avec une version remasterisée, apportant le célèbre jeu Game Cube aux nouvelles générations.

Cependant, il semble que ce titre ne sera pas le seul de la saga »Prime » à atteindre Switch, car de nouvelles rumeurs suggèrent qu’ils travaillent également à ramener »Prime ».Metroid Prime 2 : Échos » et »Metroid Prime 3 : Corruption ».

Ces titres de suite ne seront pas une version remasterisée comme »Metroid Prime », mais une version des jeux originaux avec des graphismes améliorés. D’être comme ça, Studios rétrola société de production derrière » Metroid Prime Remastered », travaillera à nouveau pour amener ces jeux sur Nintendo Switch.

Apparemment, Nintendo cherchera à avoir la saga complète « Metroid Prime » pour le Switch, puisqu’ils produisent « Metroid Prime 4 » depuis des années, le prochain titre qui continuera l’histoire de Samus qui a été annoncé en 2017 lors d’un Nintendo Direct. Depuis lors, peu d’informations ont été données sur la production du jeu.

La première de »Metroid Prime Remastered », ainsi que les sorties possibles des deuxième et troisième opus, pourraient être une indication claire que Nintendo serait en train de tout préparer pour l’arrivée officielle de »Metroid Prime 4 », qui est vraisemblablement développé par Retro Studio.

Bien qu’aucun détail n’ait été publié sur la raison pour laquelle le studio a mis si longtemps à développer Metroid Prime 4, des sources au sein du projet ont confirmé qu’elles n’étaient pas satisfaites du produit principal, décidant plutôt de lui donner plus de temps pour se développer et commencer à travailler. sur les nouvelles versions des trois premiers versements, afin de prendre en compte ce qui a fait de »Metroid Prime » une saga si appréciée.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour »Metroid Prime 2: Echoes » ou »Metroid Prime 3: Corruption ». De même, »Metroid Prime 4 » arrivera dans le futur sur Nintendo Switch.