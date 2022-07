Metroid Dread Un mode Survival Rush a également été ajouté, bien qu’il diffère du mode Boss Rush en ce que vous aurez un temps limité pour éliminer autant d’ennemis que possible

Plusieurs boss peuvent être combattus dans le mode, et bien que le stock de missiles soit rafraîchi entre chaque combat, Samus Aran porte des dégâts globaux au combat suivant. De plus, pour chaque boss vaincu, Samus peut améliorer ses statistiques et son arsenal.

Il est temps de tester à nouveau vos compétences, chasseurs de primes. Le nouveau mode Boss Rush est désormais disponible dans #MetroidDread !

Affrontez les ennemis les plus redoutables de Samus et battez le jeu pour le meilleur temps ! Le mode est disponible une fois le jeu terminé.

Un mode Survival Rush a également été ajouté, bien qu’il diffère du mode Boss Rush car vous aurez un temps limité pour éliminer autant d’ennemis que possible. Les missiles et la santé ne se reconstitueront pas entre les rounds, mais chaque rencontre réussie avec le boss ajoutera du temps à votre horloge.

Si cela ne suffisait pas, le mode Dread a son défi Boss Rush. Non seulement vous vaincrez 12 boss, mais vous devrez également le faire sans vous faire toucher. Sinon, le jeu sera terminé.

Cependant, le mode entraînement sera disponible avant de relever le défi le plus meurtrier de Metroid Dread.

En février, Nintendo a publié une mise à jour gratuite pour Metroid Dread qui a élargi le jeu avec deux nouveaux modes de difficulté. Ceux-ci comprenaient le mode Dread above, avec son élément one-hit-kill, ainsi que son opposé complet, le mode Rookie, avec sa difficulté plus accessible.

Metroid Dread est sorti en octobre dernier avec le modèle Nintendo Switch OLED. Selon le président de Nintendo of America, Doug Bowser, les ventes positives ont fourni « le meilleur départ pour n’importe quel jeu Metroid », et les critiques ont jusqu’à présent été extrêmement positives.

Dans la critique de Metroid Dread par GameSpot, Steven Petit a donné au jeu une note de 8/10, en écrivant: «Plus que tout, Metroid Dread a envie de retourner dans un endroit confortable après une longue absence.

Malheureusement, alors que le gameplay a été amélioré et que de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, Dread s’en tient à la formule de ses prédécesseurs. En fin de compte, c’est probablement pour le mieux pour les fans de longue date comme moi. Il n’y a rien à craindre ici. Nous sommes de nouveau à la maison.