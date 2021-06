Metroid Dread : nouvelle émanation 2D de la série culte annoncée

Dans le cadre de son événement Nintendo Direct aujourd’hui, la société japonaise a annoncé « Metroid Dread » pour le Commutateur Nintendo annoncé. C’est le premières ramifications 2D de la franchise depuis 19 ans et est créé dans le studio de développement MercureVapeur (« Metroid : Samus Returns »). Le titre devrait paraître dans quelques mois.

Metroid Dread : Samus Aran acquiert des compétences nouvelles et connues

Le centre de l’action est bien sûr une fois de plus L’héroïne Samus Aranqui se lance dans une nouvelle aventure. Côté contenu, le dernier titre de la série continue à la fin de « Metroid Fusion » sorti sur Game Boy Advance en 2002. Le protagoniste en promène un sur la planète ZDR message mystérieux qui a été envoyé à la Fédération Galactique.

Mais bien sûr, il y a un hic : la planète regorge de gens des extraterrestres vicieuxqui veulent le cuir ou la combinaison spatiale de l’héroïne. Comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi encore de l’attente là-bas un danger mécanique, appelé EMMI, de puissantes machines qui chassent Samus. Cela devrait donner lieu à des situations passionnantes dans « Metroid Dread ».

Heureusement, Samus est plus agile et habile que jamais auparavant! Cela devrait l’aider à survivre à ces situations potentiellement mortelles dans lesquelles chaque erreur est automatique une fin cruelle pour l’héroïne signifie. Au fur et à mesure que l’histoire avance, le personnage principal n’a pas seulement à faire ça Origine de l’EMMI se mettre en piste, mais aussi trouver un moyen d’arrêter leurs dangereux poursuivants.

Certains bien connus ainsi que aussi de nouvelles forces. Samus peut à nouveau sous les obstacles rouler à travers ou glisser sous eux. Par exemple, c’est nouveau une capacité de camouflagequ’on aperçoit déjà brièvement dans la bande-annonce et qu’il cache aux yeux de ses poursuivants mécaniques. Dans la meilleure tradition des séries, de nouvelles compétences devraient aider Mises à niveau et abréviations dans des domaines déjà connus ouvrir.

« Metroid Dread » apparaît le 8 octobre 2021 exclusivement pour la Nintendo Switch.