Metroid Dread, les dernières miniatures, vient d’être lancée, selon GoodSmile

GoodSmile donne aux utilisateurs un aperçu de la récente révélation Effroi métroïde chiffres et explique à quoi s’attendre de Samus Aran et EMMI.

Un aperçu immédiat de la partie commentaires du tweet où Good Smile a révélé pour la première fois ses nouveaux chiffres Metroid Dread suggère un fort intérêt des fans.

La société japonaise Good Smile produit des figurines d’action de la culture pop pour tout, de l’anime aux jeux vidéo. Le terme « Figma » fait référence à des figurines qui sont présentées comme alliant beauté et articulation et qui correspondent le plus possible aux personnages.

Samus Aran, qui a été spécialement conçu pour Metroid Dread, et le célèbre robot EMMI, qui poursuit constamment Samus tout au long du jeu, seront tous deux disponibles sous forme de statues de Good Smile.

Ce n’était qu’une question de temps avant que les fans ne soient choqués par de nouveaux trésors grâce à la sortie de Metroid Dread, le dernier opus de la série de jeux vidéo Metroid de Nintendo.

Après les événements de Metroid Fusion, les joueurs ont vu Samus se lancer dans un voyage vers la planète ZDR pour enquêter sur la survie potentielle du parasite X.

Le jeu le plus récent a ajouté plusieurs composants et rebondissements narratifs qui ont approfondi l’univers Metroid d’une manière qui pourrait ouvrir des chances pour de bon.

Les fans peuvent choisir de commencer leur recherche chez Good Smile s’ils veulent les figurines les plus méticuleuses qui adhèrent à l’esthétique visuelle de la série individuelle.

Les 6 et 7 août, Tokyo accueillera le Good Smile Fest 2022, donc certains fans qui sont dans le quartier pourront peut-être voir ces figmas de près.

Les rencontres avec les personnages, les anime et les jeux en direct et les campagnes d’événements seront tous des attractions. Les fans devraient continuer à consulter le site Web Good Smile pour les mises à jour car il semble que les figmas Metroid Dread ne soient pas encore disponibles là-bas, même pas sous forme de précommande.