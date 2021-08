Metroid Axiom Verge 2 change de dimension dans la bande-annonce PS5 et PS4

Lorsque l’original Axiom Verge est sorti, il a été vendu en partant du principe qu’il s’agissait d’un jeu Metroid créé par un seul homme. Il se trouve qu’il s’est déployé juste au sommet du boom de Metroidvania et qu’il était l’un des meilleurs du marché. La suite, cependant, se développera massivement sur la suite en introduisant un mécanisme de changement de dimension.

« Axiom Verge 2 est deux mondes en un », a expliqué le créateur Thomas Happ sur le blog PS. « Derrière la carte du monde extérieur que j’ai montrée tout ce temps, il y a un autre monde de brèche interconnecté dans une dimension alternative. J’ai fait allusion à cela dans une première bande-annonce, où le drone passe par un portail mystérieux, mais j’ai gardé ce secret pendant un certain temps.

Ainsi, au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez passer à la dimension alternative pour une exploration supplémentaire. Comme vous vous en doutez, les deux emplacements se croisent et sont essentiels à la progression. « Entrer plus en détail sur la façon dont la brèche et le surmonde interagissent commencerait à saigner dans le territoire de la sur-gâterie », a taquiné Happ. « Sachez simplement que le jeu sortira avant que vous ne le sachiez. »

Il arrivera sur PS5 et PS4 plus tard cette année.