Metro: Last Light Redux est maintenant gratuit sur Epic Games Store

Epic Games Store propose un autre lot de jeux gratuits que les joueurs sur PC peuvent réclamer dès maintenant. Dans le groupe se trouve le FPS apocalyptique Métro: Last Light Redux, l’un des épisodes les plus appréciés de la série de tir emblématique de Jeux 4A.

Il sera disponible sur la plate-forme PC jusqu’au 11 février, donc si vous ne l’avez pas encore joué ou à aucun jeu Metro d’ailleurs, il contient certainement beaucoup d’éléments intéressants à vérifier au détriment de rien pour quelques autres. journées.

Lancé à l’origine en 2014, Dernière lumière Redux met les joueurs dans une Russie post-apocalyptique morose au cours de l’année 2034. Les choses ont pris une tournure pour le pire avec des créatures monstrueuses qui errent maintenant et des survivants hostiles se disputant la dernière ressource restante.

Redux est la version définitive de La dernière lumière, qui a déjà une tonne de critiques positives pour son gameplay de tir amusant et son histoire intéressante. Cette édition améliore les graphismes et inclut tous les DLC originaux précédemment publiés. Il existe également du contenu solo supplémentaire, qui pourrait valoir la peine d’être vérifié même si vous avez joué à l’expérience de base de La dernière lumière.

Pouvoir profiter de l’environnement de Moscou regorgeant d’atmosphère avec 60FPS est certainement une combinaison gagnante avec laquelle vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. En plus des superbes paramètres et visuels, les joueurs peuvent s’attendre à des zones plus ouvertes par rapport au dernier épisode.

Cela permet aux joueurs d’explorer de manière dynamique, en empruntant des itinéraires différents à chaque fois qu’ils passent par une partie. Il existe également de nombreuses façons d’aborder le combat, que vous souhaitiez utiliser la furtivité pour vous faufiler devant des mutants et des survivants hostiles sans avoir à vous battre ou à les éliminer de loin avec un fusil de précision.

Le développeur vous a offert des possibilités de combat infinies et c’est une fonctionnalité importante de ce dernier opus. Cela rend définitivement le gameplay plus intéressant et c’est ce que vous voulez voir dans la suite d’une longue série.

Et si vous êtes un fan de bonne narration, le développeur a également cloué cet aspect. Il y a beaucoup de détails à apprendre tout au long de l’exécution du jeu et des secrets à découvrir lorsque vous récupérez les entrées de journal écrites par le personnage principal du jeu – Artyom.

C’est une offre assez solide à consulter sur Epic Games Store, surtout si vous aimez les cadeaux ou peut-être la franchise Metro dans son ensemble. Vous pouvez consulter l’histoire pour la première fois ou peut-être y revenir en arrière, en faisant l’expérience de capacités de nouvelle génération qui n’étaient pas possibles auparavant. Redux a été libéré.