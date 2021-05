Metro Exodus Review: Enhanced Edition pour PC

Nous reprenons l’Aurora avec cette analyse de Metro Exodus: Enhanced Edition pour vous dire tous les changements qu’il apporte par rapport à l’original.

Les jeux 4A nous ont surpris en 2019 avec un nouvel épisode d’une saga très appréciée: Metro Exodus. La saga, basée sur les livres de Dmitri Glujovski, voulait s’étendre aux mondes ouverts, laissant l’oppression du métro dans le passé. Chez 45Secondes.fr, nous avons beaucoup aimé et nous attendions avec impatience le analyse de Metro Exodus: édition améliorée pour vérifier les bonanzas de Ray Tracing.

La Russie isolée du monde

Metro nous fait comprendre que les seuls humains vivants sur Terre sont les Russes et qu’ils sont concentrés à Moscou. La surface, pleine de dangers tels que les radiations ou les monstres, n’est pas viable pour la survie de l’espèce humaine et ils doivent se réfugier dans les tunnels du métro. Là, des villes, des sociétés et de nouvelles formes de culture ont vu le jour.

Cependant, de retour aux commandes d’Artyom, nous serons sans cesse curieux de savoir ce qu’il y a là-bas. En explorant, notre protagoniste tombe malade des radiations mais obtient une belle trouvaille: un signal radio de personnes n’appartenant pas au métro. Avec cet indice dans notre manche, nous devrons enquêter s’il y a des personnes vivant en dehors de Moscou.

Cela nous emmènera faire un voyage en train à travers le pays soviétique, à la recherche de lieux sans radiations, de nouvelles colonies et de comprendre la conspiration derrière l’isolement de la Russie du reste du monde … Si elle existe toujours.

Metro se dissout dans son message et sa force

Metro 2033 et Last Light étaient des aventures très axées sur l’offre d’une aventure linéaire, cryptée et très contrôlée pour raconter une histoire – des résumés des livres sur lesquels ils sont basés – avec des moments d’action, d’exploration et de socialisation. En ce sens, elles fonctionnaient très bien, comme les montres suisses nouvellement assemblées.

Cependant, Exodus a voulu proposer une recette différente: s’ouvrir au monde ouvert. Par conséquent, il s’est inspiré du livre Metro 2035, où ses protagonistes recommencent à conquérir la surface. Mais, malgré le fait que la base et l’idée soient bonnes, cela ne parvient pas à les concrétiser, car les propres mécanismes de Metro ne s’associent pas bien à une exploration non surveillée.

Les cartes Exodus ont des mini-régions à explorer et elles nous récompensent pour cela, cependant, la façon dont elles sont conçues ne vous invite pas à vouloir vous y perdre. C’est peut-être à cause de venir avec la puce du métro précédent, où l’idée de percer les mystères qui mènent l’histoire l’emporte sur la satisfaction d’une commande secondaire ou d’ouvrir un tiroir d’une maison en ruine pour voir si on trouve des munitions .

Muscle graphique et protéines

Tout le métro, s’ils pouvaient montrer quelque chose, c’était leur puissance graphique. Metro 2033 était une norme pour mesurer si nos PC étaient des machines ou de petites machines à leur époque. Metro Last Light n’était pas si surprenant, mais il offrait d’excellents niveaux d’optimisation, ainsi qu’un rythme plus vertigineux et agréable que l’original.

L’exode, en ce sens, n’est pas loin derrière, loin de là. Tout comme 2033 était à son époque, Exodus est une autre bannière graphique de la génération. Son utilisation des textures, du temps, des particules, de l’interaction et encore moins de la physique, frise un niveau malade qui nous confond parfois avec la même réalité. Le plus si le vu est amélioré en augmentant les options graphiques au maximum.

L’original demandait une grande équipe, mais heureusement, l’un des grands changements de cette édition améliorée est qu’elle est beaucoup mieux optimisée. Avec un Nvidia 970, nous pouvons le déplacer en moyen / bas à 60 fps avec une résolution de 1080p, tandis qu’avec une carte puissante comme une 3070 RTX, nous pouvons faire la même chose en Maximum à 60 fps, même avec le Ray Tracing réglé sur ultra.

En parlant de cela, l’utilisation de cette technologie est brutale dans Exodus. L’éclairage met encore plus en évidence le grand travail de texturation du titre, sans oublier l’injection de réalisme qu’il suppose lors de la simulation des reflets à travers les fenêtres ou simplement en recréant la lueur du clair de lune. Fou, sérieusement.

La narration visuelle est toujours votre bastion

L’une des choses qui ressort le plus de la saga Metro est sa capacité à profiter de ce muscle graphique pour nous dire beaucoup de choses sans avoir besoin de textes lapidaires. Par exemple, les LED des puzzles sont très claires avec ce qu’elles nous demandent ou la carte qu’Artyom a dans Exodus, qui équilibre parfaitement le minimalisme avec l’effectisme.

On le voit aussi se refléter au niveau mécanique de la facette du tireur. Les armes, étant un environnement post-apocalyptique, sont gênantes à l’usage et la remarque visuelle de rouille ou de marques sur le métal est très appréciée pour nous mettre dans l’ambiance que cette arme va se coincer tous les deux coups.

La même chose peut être dite pour les mises à niveau des équipements. Lorsqu’une arme augmente ses statistiques, elle se manifeste visuellement avec de meilleurs crampons, barils, tambours, etc. Il est très pratique de relier rapidement les améliorations que l’arme peut posséder, même d’un ennemi, uniquement avec les références visuelles.

Version améliorée

Cette version est la version définitive pour un seul détail: la robustesse. Comme je l’ai déjà mentionné, optimiser Exodus avec cette édition améliorée est un luxe de voir à quoi il ressemble (et bouge). Il y a également eu une excellente revue des bugs, étant éteints en jouant à l’aventure.

Le fait qu’il inclue également les deux DLC: Sam’s Story et The Two Colonels, qui étaient déjà inclus dans le Pass d’extension de l’original, ajoute également des points. Bien que la nouveauté la plus frappante, du moins au début, soit la mise en œuvre du Ray Tracing. Le jeu va nous permettre de l’adapter en fonction des demandes de notre machine, mais je vous préviens déjà que dans son mode Ultra, c’est incroyable.

Je pense que c’est l’un des jeux qui fait le meilleur usage / consommation de cette technologie, ils n’ont pas d’effets trop exubérants comme Battlefield V ou Spider-Man Miles Morales, mais laissant des paysages d’un réalisme louable sans faire souffrir à peine les performances de l’équipe. .

Et si tel est le cas, nous avons la technologie DLSS pour jouer à des résolutions élevées sans que le framerrate n’en soit endommagé.

Quittez le métro de la meilleure façon possible

Si vous avez aimé Metro: Exodus, mais que cela ne vous a pas bien jeté sur votre tout nouveau PC, Enhanced Edition est l’occasion de vous racheter. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à passer à nouveau la caisse pour le faire, car cette mise à jour est totalement gratuite! pour les détenteurs de l’original.

Bien que je ne pense pas que ce soit le meilleur des épisodes de la franchise, puisque son idée d’un monde ouvert ne correspond pas trop bien aux mécanismes et aux forces de la saga Metro, c’est toujours un fantastique jeu de tir à la première personne, avec un mime et un univers post-apocalyptique hallucinants.

Alors maintenant, vous savez, prenez votre AK-47 battu et aidez Artyom à réaliser son rêve de voir le monde extérieur. Bien sûr, mettre le jeu avec le doublage russe, s’il vous plaît.