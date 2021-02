Metro Exodus: Enhanced Edition est livré avec une prise en charge complète du ray tracing

4A Games veut une édition améliorée du jeu de tir au printemps Metro Exodus publier. Cela vient avec prise en charge complète du ray tracing, mais devient un jeu indépendant.

Metro Exodus sera encore plus beau

L’équipe explique le Nouvelles fonctionnalités de l’édition améliorée donc sur le site:

«Nous en avons un complètement nouveau et complet ‚Pipeline d’éclairage par ray tracing‚ qui apporte un certain nombre d’optimisations, de mises à niveau et de nouvelles fonctionnalités à l’illumination globale par tracé de rayons et à l’éclairage émissif que nous avons introduites avec la version originale de Metro Exodus. « Il existe également une mise à jour de la mise en œuvre de notre puissante technologie de reconstruction temporelle pour augmenter encore la résolution, les détails visuels et les performances. Et nous avons poussé ces améliorations à la limite pour tirer parti du dernier matériel GPU compatible avec le ray tracing de NVIDIA et AMD pour créer la version ultime pour nos passionnés de PC. «

© 4A Jeux

Il existe également un support pour DLSS 2.0 de NVIDIApour améliorer les performances et aussi Textures 4K vous pouvez en profiter dans l’édition améliorée. La date exacte à laquelle la version sera publiée n’est pas encore connue. Mais ça devrait en ce printemps être prêt.

Comme déjà mentionné, l’édition améliorée « Metro Exodus » est un jeu autonome. Vous pouvez consulter les améliorations ne pas télécharger via la mise à jour. Mais si vous possédez déjà le jeu dans sa forme originale, vous obtiendrez gratuitement la nouvelle version améliorée.

De plus, l’équipe travaille également sur une version pour PS5 et Xbox Series X / S. Ceci est également donné le traçage de rayons. Mais pas autant que pour le PC. DLSS 2.0 n’est pas non plus inclus. La version PS5 et Xbox Series X / S de « Metro Exodus » devrait plus tard cette année apparaître.