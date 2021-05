Metro Exodus Enhanced Edition dans le test: avec le lancer de rayons à travers les temps de la fin

Déjà à La sortie en février 2019 était le jeu de tir de 4A Games Metro Exodus convaincre avec des graphismes fantastiques. Bien apparu sur 6 mai 2021 les «Édition améliorée Metro Exodus», qui souhaite optiquement aller plus loin. Nous avons jeté un coup d’œil à la nouvelle version et nous vous disons à quel point cela s’est avéré bon. Fais Ray tracing et DLSS fait vraiment la différence et l’ambiance en profite-t-elle? Nous vous le dirons.

Le métro reste le métro

Comment un éditeur de jeu sait-il qu’un nouveau titre est probablement vraiment bon? Il transpire parce qu’il a failli manquer le test à cause de tous les matchs. C’est ce qui s’est passé avec « Metro Exodus Enhanced Edition ». Tout d’abord: « Metro Exodus » est toujours le jeu avec l’édition améliorée que vous connaissez depuis deux ans. Pour tous ceux qui ont attendu avant d’acheter, en voici un Résumé du jeu:

Comme dans les deux prédécesseurs « Metro 2033 » et « Metro Last Light », vous reprenez le rôle de Artyomdécédé après une guerre nucléaire dans le Métro de Moscou vit, apparemment le dernier bastion de l’humanité – du moins en Russie. Le pays est dévasté, Moscou est gouvernée hiver éternel. Il n’est pas possible de survivre longtemps en surface. Mais il y a aussi de nombreux dangers cachés sous terre pour Artyom et ses amis. Y compris les assoiffés de sang Les mutants.

Les monstres de Metro Exodus © Koch Media / Deep Silver

Cependant, Artyom a reçu un signal et souhaite l’étudier. Y a-t-il plus de survivants en dehors de Moscou? Il ose le faire avec sa femme et ses amis. Il détourner un train et part avec ça sur le Voyagez à travers le pays dans un lieu légendaire et sûr. Cependant, de nombreux dangers attendent le groupe en cours de route. En plus des mutants, il y a aussi, entre autres fanatiques religieux et cannibalesqui veulent Artyom sur le cuir.

Contrairement à ses prédécesseurs, «Metro Exodus» joue principalement dans l’air plus ou moins frais. Vous explorez de vastes zones étendues dans lesquelles vous vous défendez dans des batailles de tir rapides et pleines d’action contre des monstres et des personnes hostiles. Vous collectez de meilleures armes et munitions et vous devez faire attention à mettre votre masque dans des endroits contaminés, dont vous devez changer les filtres de temps en temps.

«Metro Exodus» est convaincant non seulement par l’action, mais surtout par sa mise en scène. DeLe tireur joue comme un film. De nouvelles choses se produisent constamment, ce qui vous captive devant le moniteur. Y compris la lutte contre le monstrueux Poisson tsar, l’une des rencontres les plus cool du jeu.

Un jeu incroyablement beau semble mieux

La « Metro Exodus Enhanced Edition » vous permet essentiellement de découvrir à nouveau le même jeu. Y compris tous les DLC qui vous offrent des aventures supplémentaires. De Le gameplay et l’histoire n’ont pas changé. L’édition améliorée, cependant, est un produit autonomec’est tout libre est rendu disponible que le Possède déjà l’original. Cependant, vous devez télécharger à nouveau l’EE, il n’y a pas de mise à jour.

Il est impératif de s’assurer que « Metro Exodus Enhanced Edition » n’est disponible qu’avec Cartes graphiques exécutées avec lancer de rayons Support. Si vous ne possédez pas une telle carte, vous devez continuer à jouer à la version régulière. Si vous souhaitez reprendre vos sauvegardes de l’ancienne version, c’est possible, mais vous devez recommencer chaque chapitre activé depuis le début. Vous ne pouvez donc pas charger une sauvegarde de jeu que vous avez faite au milieu du chapitre.

L’éclairage dans Metro Exodus © Koch Media / Deep Silver

Visuellement, «Metro Exodus» dans l’édition améliorée est tout à fait convaincant. le réflexions agir sur des surfaces réfléchissantes ou humides absolument réaliste, les Ombres et éclairage sont également très proches de la réalité. À première vue, on pourrait penser à certaines scènes du paysage dont il s’agit Photographie d’un endroit réel.

L’éclairage par lancer de rayons est particulièrement efficace dans les endroits sombres tels que les entrepôts ou les installations souterraines. Si des rayons de lumière tombent dans la pièce ici et là à travers des trous dans les murs ou les plafonds, vous pourriez être distrait par cette vue – ce que vous ne devriez pas faire en raison des dangers imminents. Également Les rayons du soleil ou la lampe de poche générer un atmosphère impressionnante. Voici à quoi devraient ressembler les bons jeux en 2021. Le lancer de rayons n’a pas d’effets ludiques, mais l’atmosphère de « Metro Exodus » améliore considérablement la technologie.

Les paysages peuvent paraître photoréalistes © Koch Media / Deep Silver

DLSS 2.0 garantit un gameplay fluide

À cela s’ajoute le support de DLSS 2.0 de Nvidia. Le lancer de rayons étant assez gourmand en énergie, DLSS 2.0 s’en charge L’IA augmente la résolution vous permettant de jouer en douceur malgré le nouvel éclairage et les reflets réalistes. Sans DLSS 2.0, les fps du tireur chutent sensiblement et il ne joue plus aussi bien. Vous ne pouvez voir une différence visuelle dans les détails que si vous regardez de très près et avez une comparaison directe de la scène sans DLSS. Mais il ne s’agit que de différences minimes.

Mais ce qui est maintenant perceptible en raison de l’éclairage de traçage de rayons réaliste, ce sont certains d’entre euxDes textures ou des modèles angulaires pas si détaillés par exemple avec des roches. Plus certains aspects des graphismes d’un jeu deviennent réalistes, plus les éléments visibles sont moins beaux. Cela fait Amusant mais pas de démolition.

Conclusion

« Metro Exodus » est également très amusant dans l’édition améliorée, raconte la même histoire passionnante que l’original et est maintenant encore mieux. Si vous voulez commencer maintenant et avoir une carte graphique compatible avec le raytracing avec prise en charge DLSS 2.0, vous devez absolument utiliser l’EE.

Cependant, une carte graphique solide est nécessaire pour pouvoir jouer en douceur avec les nouveaux effets. Si vous pouvez le faire, vous ferez l’expérience d’un jeu de tir qui montre combien le lancer de rayons peut apporter et à quel point il améliore l’atmosphère des jeux.

Le jeu lui-même est toujours convaincant aujourd’hui, deux ans après sa sortie, grâce à la mise en scène cinématographique et à l’histoire passionnante. La « Metro Exodus Enhanced Edition » avec ses meilleurs graphismes met essentiellement la cerise sur le gâteau.