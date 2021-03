Méthode Kominsky: Netflix annonce enfin la première de la saison finale

Netflix a publié de bonnes nouvelles pour les fans de « La méthode Kominsky», Comme la date de la première de sa troisième saison a déjà été confirmée. La production originale de la plateforme est l’une des créations de Chuck Lorre, producteur exécutif responsable de certaines des comédies les plus marquantes de ces dernières années telles que « The Big Bang Theory » ou « Two and a Half Men ».

Après ses débuts en 2018, la série a reçu un grand succès critique, étant lauréate dans la catégorie «Meilleure série télévisée musicale ou comique» aux Golden Globes, la même année que son protagoniste a été récompensé, Michael Douglas, dans la catégorie « Meilleur acteur » pour sa performance.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel préparerait une série dérivée surprise de « Hawkeye »

Douglas joue Sandy Kominsky, un acteur de renom qui, compte tenu du manque d’offres d’emploi, s’est retrouvé dans le besoin d’ouvrir une petite académie de théâtre où il vit diverses expériences avec ses étudiants et aux côtés de son manager et meilleur ami, Norman Newlander (joué par Alan Arkin ).

Un nouveau rapport de The Wrap confirme que la troisième saison de la série, qui sera la dernière, sera présentée en première le 28 mai, avec Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers et Haley Joel Osment comme invités spéciaux, confirmant également le retour de Sarah. Baker et Kathleen Turner.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Evan Peters jouera le tueur en série dans la nouvelle série Netflix

En raison des complications causées par la pandémie, Netflix a été contraint de réduire cette saison à seulement six épisodes au lieu des huit habituels lors de ses deux saisons précédentes. Dans ce dernier opus, le personnage de Douglas doit faire face à sa solitude en l’absence de son ami Norman, tandis que sa relation avec sa fille se complique par la visite de son ex-femme.