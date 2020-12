Method Man dit qu’il a terminé des chansons pour le nouvel album de Wu mais qu’il n’a pas été contacté depuis des mois

Method Man pourrait être occupé à jouer l’avocat de la défense Davis McLean Power Book II: Fantôme, mais cela ne veut pas dire qu’il est trop occupé pour enregistrer de la nouvelle musique.

Dans une récente interview, le rappeur de Staten Island a déclaré qu’il avait éliminé deux chansons pour le nouvel album de Wu-Tang Clan mais qu’il n’avait jamais obtenu de réponse.

Meth a également donné des mises à jour sur ses autres projets.

«Havoc et moi-même avons un album appelé Sale P, qui est une pièce sur le nom de Old Dirty Bastard et le Prodigy », a-t-il déclaré. «Moi-même et Rockwilder rendons hommage au hip-hop à l’ancienne. Break beats que j’aimais du passé, je refais ces disques mais avec des paroles totalement différentes. «