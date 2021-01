Method Man a-t-il trompé sa femme dans une liaison avec Wendy Williams?

Method Man a-t-il trompé sa femme?

Method Man – l’un des membres du collectif de rappeurs Wu-Tang Clan – a certainement eu sa juste part de copines, de groupies et d’amants au fil des ans, le plus tristement célèbre avec une vidéo renarde en particulier, qui a écrit sur leurs rendez-vous amoureux en elle livre infâme – nous y arriverons.

Mais cette dernière indiscrétion présumée est survenue à un moment très inopportun, car le duo aurait eu une liaison alors que l’épouse de Method Man (de son vrai nom: Clifford Smith), Tamika, traversait un épisode de cancer.

Mise à jour du 29/1/2021:

Pour promouvoir son prochain film, Wendy Williams: le film, et son documentaire, Wendy Williams: Quel gâchis, Williams a discuté avec DJ Suss One et a partagé les détails de sa relation avec Method Man.

«J’ai fumé un blunt […] avec Method Man pendant que je lui donnais un bain et c’était une aventure d’une nuit », a expliqué Williams. «Il le niera, peut-être pas. Ce n’était pas dans le film parce que [he] est toujours très en colère contre moi, d’être moi-même, de dire la vérité. C’était une nuit. Nous étions dans le club. Une bagarre a éclaté et des coups de feu ont éclaté. Le combat était ridicule. Tout le Wu-Tang était là mais ce n’était que Meth dans les chevrons. Et vous voyez, c’est là que je vais pour tout observer parce que j’étais seul.

«Il dit: ‘Yo, Wendy!’ Parce qu’il avait déjà été dans la série et qu’il était foutu », a poursuivi Williams.« J’ai senti l’herbe et j’avais de l’herbe mais il ferait mieux […] Il a roulé un blunt, on a fumé un blunt, on a regardé le combat, on a entendu les coups de feu, les flics sont entrés. […] Je suppose que j’ai battu les yeux et secoué mes épaules et j’ai dit: «Tu veux venir? Et il a dit: ‘Oui, je te suivrai.’ »

Williams a ensuite expliqué comment ils avaient quitté le club dans sa voiture et se rendaient à son appartement. Lorsqu’on lui a demandé si elle était allée jusqu’au bout avec Method Man, sa réponse a été «oui!»

Vous pouvez regarder l’interview ci-dessous:

Alors, regardons ce que nous savons sur les accusations originales selon lesquelles Method Man trompait sa femme.

1. Method Man a-t-il trompé sa femme récemment? Certains rapports suggèrent qu’il l’a fait.

Selon la blogueuse Tasha K, qui anime l’émission Youtube UnWinewithTashaK, Wendy Williams – la reine des potins désordonnés – a laissé entendre alors qu’elle était encore à la radio à New York que non seulement Method Man dormait avec elle, il a avoué qu’il avait couché avec son le médecin de sa femme aussi. Selon Williams, la prétendue liaison avec les deux femmes (elle-même et le médecin) s’est produite en 2006.

Williams a allégué que pendant qu’elle et Method Man avaient des «conversations sur l’oreiller», il a avoué avoir couché avec le médecin de sa femme Tamika, qui la traitait pour un cancer du sein à l’époque. Vous pouvez consulter la vidéo complète ci-dessus.

Dans le passé, Meth a dit que Williams « a complété » (a fait une fellation) lui et ses associés du quartier. Donc, il pourrait y avoir plus qu’un peu de vérité à cela!

2. Mais Method Man a catégoriquement nié les accusations.

« Elle m’a dit et [the doctor] était f ** king king. Quel genre de merde est-ce, mec? Vous ne faites ça à personne. Tu dis la merde que tu veux dire sur moi, ne dis rien de ma famille, mec. Tu vas m’attaquer comme tu veux, je suis dans le secteur du divertissement, mais tu n’attaques pas ma famille, ma femme. C’est déjà assez grave qu’elle n’ait pas de cheveux sur la tête, vous pensez qu’elle veut que les gens la regardent, la signalent et lui parlent de sa maladie. Personne ne savait rien jusqu’à ce que Wendy Williams dise que c’était de la merde », a déclaré le rappeur.

3. Method Man a quitté les réseaux sociaux après qu’un blogueur a publié une photo de sa femme.

La blogueuse Farrah Gray a récemment publié un article avec une photo de la femme de Method Man, qui est notoirement recluse, sur son blog avec le titre «Nous avons enfin une photo de la femme de Method Man». Lorsque Meth a demandé à Gray de supprimer l’affichage «au nom de la décence», Gray a d’abord refusé mais a finalement cédé. La photo existe toujours par capture d’écran, comme indiqué ci-dessous.

En réponse, Method Man a pris sa propre page Twitter d’annoncer qu’il quittait les réseaux sociaux jusqu’à nouvel ordre. (Il a ensuite supprimé le message.)

EN RELATION: Apprenez à connaître Lil Durk, le rappeur a refusé l’entrée aux Bahamas en raison de son accusation de meurtre en instance

4. Farrah Gray a répondu en rôtissant Method Man vivant, et en l’accusant d’avoir organisé cette «marche» à des fins publicitaires.

Dans une publication supprimée par la suite sur les réseaux sociaux, Farrah Gray a pris sa propre page Twitter pour accuser Method Man d’avoir organisé cette cascade pour se faire une idée. « La plus ancienne cascade de relations publiques du livre? Diffusez une photo privée de vous au public puis lancez une crise de colère pour que le public ait votre (soi-disant) photo PRIVÉE ?? LOL. La soif d’un rappeur échoué des années 90 est bien réelle. Bien Un ps, l’article inspirant de sensibilisation au cancer a été retiré hier alors… smh », a-t-il déclaré.

Il a également republié la même histoire dans ses histoires Instagram.

5. Mais Method Man aurait des « enfants extérieurs » avec l’ancienne renarde vidéo Modest Jones.

L’une des histoires les plus scandaleuses du hip-hop concerne l’implication de Method Man avec l’ancienne renarde vidéo Modest Jones. Jones, qui connaît Method Man depuis les débuts du clan Wu-Tang, a une paire de jumeaux qui auraient été engendrés par Method Man lui-même. Jones aurait affirmé que Method Man avait engendré ses enfants en 2017, mais ces affirmations n’ont jamais été vérifiées. (Cependant, Method Man ne l’a jamais nié.)

6. Il a également trompé sa femme avec Karrine « Superhead » Steffans.

Karrine ‘Superhead’ Steffans est une ancienne renarde vidéo qui a une longue et riche histoire de jouer avec divers rappeurs de l’industrie. Dans son livre Confirmé, elle a décrit comment Method Man était l’une de ses «conquêtes».

Se référant à Meth comme « Papa », Karrine expliqua, « Il était tard dans la nuit alors que je me suis assis dans mon Range Rover, garé dans l’allée de ma nouvelle maison à un million de dollars dans les collines. Je pense qu’il y avait un SL dans le garage Je n’ai sorti que pendant l’été. J’oublie. Mais Confessions était un succès. J’avais fait le tour du monde avec ce livre et j’en récoltais les bénéfices. Mon garçon Mykel était dans la voiture avec moi ce soir-là pendant que nous parlions à quel point la vie était belle cette année-là. Je suis à peu près sûr qu’il roulait un pas. Mais quelque chose me dérangeait. « Mon éditeur dit que si je ne révèle pas qui est Papa dans ce deuxième livre, ils demanderont le avancer et annuler mon contrat. »

Bien que nous ne sachions pas si, en fait, Method Man a trompé sa femme avec Wendy Williams ou le médecin de sa femme, il est définitivement des bottes en désordre!

Bernadette Giacomazzo est un éditeur, écrivain, publiciste et photographe dont le travail est apparu dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, BET.com, etc.