Metaverse est un monde en ligne qui pourrait être la prochaine grande chose : vers quoi travaille Facebook ?

Le terme « métaverse » semble être partout. Facebook embauche des milliers d’ingénieurs en Europe pour y travailler, tandis que les sociétés de jeux vidéo exposent leurs visions à long terme de ce que certains considèrent comme la prochaine grande chose en ligne.

Le métaverse, qui pourrait resurgir lorsque Facebook publiera ses résultats lundi, est le dernier mot à la mode pour capter l’imagination de l’industrie technologique.

Cela pourrait être l’avenir, ou cela pourrait être la dernière vision grandiose du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui ne se déroule pas comme prévu ou n’est pas largement adoptée depuis des années, voire pas du tout.

De plus, beaucoup s’inquiètent d’un nouveau monde en ligne lié à un géant des médias sociaux qui pourrait avoir accès à encore plus de données personnelles et est accusé de ne pas avoir mis fin aux contenus préjudiciables.

Voici en quoi consiste ce monde en ligne :

Qu’est-ce que le métaverse ?

Considérez-le comme Internet animé, ou au moins rendu en 3D. Zuckerberg l’a décrit comme un «environnement virtuel» dans lequel vous pouvez entrer – au lieu de simplement regarder sur un écran. Il s’agit essentiellement d’un monde de communautés virtuelles sans fin et interconnectées où les gens peuvent se rencontrer, travailler et jouer, en utilisant des casques de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée, des applications pour smartphone ou d’autres appareils.

Il intégrera également d’autres aspects de la vie en ligne tels que les achats et les médias sociaux, selon Victoria Petrock, une analyste qui suit les technologies émergentes.

« C’est la prochaine évolution de la connectivité où toutes ces choses commencent à se réunir dans un univers sobre et transparent, donc vous vivez votre vie virtuelle de la même manière que vous vivez votre vie physique », a-t-elle déclaré.

Mais gardez à l’esprit qu’« il est difficile de définir une étiquette pour quelque chose qui n’a pas été créé », a déclaré Tuong Nguyen, un analyste qui suit les technologies immersives pour le cabinet d’études Gartner.

Facebook a averti qu’il faudrait 10 à 15 ans pour développer des produits responsables pour le métavers, un terme inventé par l’écrivain Neal Stephenson pour son roman de science-fiction de 1992 « Snow Crash ».

Que vais-je pouvoir faire dans le métaverse ?

Des choses comme aller à un concert virtuel, faire un voyage en ligne, acheter et essayer des vêtements numériques.

Le métaverse pourrait également changer la donne pour le travail à domicile au milieu de la pandémie de coronavirus. Au lieu de voir leurs collègues sur une grille d’appels vidéo, les employés pouvaient les voir virtuellement.

Facebook a lancé un logiciel de réunion pour les entreprises, appelé Horizon Workrooms, à utiliser avec ses casques Oculus VR, bien que les premières critiques n’aient pas été excellentes. Les casques coûtent 300 € ou plus, mettant les expériences les plus avant-gardistes du métaverse hors de portée pour beaucoup.

Pour ceux qui en ont les moyens, les utilisateurs pourraient, à travers leurs avatars, voguer entre des mondes virtuels créés par différentes entreprises.

« Une grande partie de l’expérience du métavers consistera à pouvoir se téléporter d’une expérience à une autre », a déclaré Zuckerberg.

Les entreprises technologiques doivent encore trouver comment connecter leurs plateformes en ligne les unes aux autres. Pour que cela fonctionne, il faudra que les plates-formes technologiques concurrentes se mettent d’accord sur un ensemble de normes, de sorte qu’il n’y ait pas « de personnes dans le métaverse Facebook et d’autres personnes dans le métaverse Microsoft », a déclaré Petrock.

Facebook se lance-t-il dans le métaverse ?

En effet, Zuckerberg mise sur ce qu’il considère comme la prochaine génération d’Internet, car il pense que cela va être une grande partie de l’économie numérique. Il s’attend à ce que les gens commencent à voir Facebook comme une entreprise métaverse dans les années à venir plutôt que comme une entreprise de médias sociaux.

Un rapport du site d’information technologique The Verge a déclaré que Zuckerberg envisageait d’utiliser la conférence annuelle de réalité virtuelle de Facebook la semaine prochaine pour annoncer un changement de nom d’entreprise, plaçant les applications héritées comme Facebook et Instagram sous une société mère axée sur le métaverse. Facebook n’a pas commenté le rapport.

Les critiques se demandent si le pivot potentiel pourrait être un effort pour détourner l’attention des crises de l’entreprise, y compris les répressions antitrust, les témoignages d’anciens employés dénonciateurs et les inquiétudes concernant sa gestion de la désinformation.

L’ancienne employée Frances Haugen, qui a accusé les plateformes de Facebook de nuire aux enfants et d’inciter à la violence politique, prévoit de témoigner lundi devant une commission parlementaire britannique cherchant à adopter une législation sur la sécurité en ligne.

Le métaverse n’est-il qu’un projet Facebook ?

Non. Zuckerberg a reconnu que « aucune entreprise » ne construira le métaverse par elle-même.

Ce n’est pas parce que Facebook fait une grosse affaire sur le métaverse que lui ou un autre géant de la technologie dominera l’espace, a déclaré Nguyen.

« Il y a aussi beaucoup de startups qui pourraient être des concurrents potentiels », a-t-il déclaré. « Il existe de nouvelles technologies, tendances et applications que nous n’avons pas encore découvertes.

Les sociétés de jeux vidéo jouent également un rôle de premier plan. Epic Games, la société à l’origine du jeu vidéo populaire Fortnite, a levé 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs pour l’aider dans ses plans à long terme de construction du métaverse. La plate-forme de jeu Roblox est un autre grand acteur, décrivant sa vision du métavers comme un lieu où « les gens peuvent se réunir dans des millions d’expériences 3D pour apprendre, travailler, jouer, créer et socialiser ».

Les marques grand public s’y mettent aussi. La maison de couture italienne Gucci a collaboré en juin avec Roblox pour vendre une collection d’accessoires exclusivement numériques. Coca-Cola et Clinique ont vendu des jetons numériques présentés comme un tremplin vers le métavers.

L’adhésion de Zuckerberg au métavers contredit à certains égards un principe central de ses plus grands passionnés. Ils envisagent le métavers comme la libération de la culture en ligne des plateformes technologiques comme Facebook qui ont assumé la propriété des comptes, des photos, des publications et des listes de lecture des gens et ont échangé ce qu’ils ont glané à partir de ces données.

« Nous voulons pouvoir nous déplacer facilement sur Internet, mais nous voulons également pouvoir nous déplacer sur Internet sans être suivis et surveillés », a déclaré le capital-risqueur Steve Jang, associé directeur chez Kindred Ventures. qui se concentre sur la technologie de la crypto-monnaie.

Sera-ce une autre façon d’obtenir plus de mes données ?

Il semble clair que Facebook souhaite porter son modèle économique, basé sur l’utilisation de données personnelles pour vendre de la publicité ciblée, dans le métaverse.

« Les publicités continueront d’être une partie importante de la stratégie à travers les parties des médias sociaux de ce que nous faisons, et ce sera probablement aussi une partie significative du métaverse », a déclaré Zuckerberg lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise.

Cela soulève de nouvelles préoccupations en matière de confidentialité, a déclaré Nguyen, impliquant « tous les problèmes que nous avons aujourd’hui, puis certains que nous n’avons pas encore découverts parce que nous sommes toujours en train de déterminer ce que le métaverse fera ».

Petrock a déclaré qu’elle était préoccupée par le fait que Facebook essaie d’ouvrir la voie à un monde virtuel qui pourrait nécessiter encore plus de données personnelles et offrir un plus grand potentiel d’abus et de désinformation lorsqu’il n’a pas résolu ces problèmes sur ses plateformes actuelles.

« Je ne pense pas qu’ils aient pleinement réfléchi à tous les pièges », a-t-elle déclaré. « Je crains qu’ils ne réfléchissent pas nécessairement à toutes les implications du métaverse en matière de confidentialité. »

