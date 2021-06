Metallica sortira la réédition de l’album noir avec J Balvin, Mon Laferte et plus

Metallica a décidé de fêter ses 30 ansAlbum noir‘d’une manière assez originale et inattendue, puisqu’elle lancera une rééditer de son matériel emblématique avec la participation d’artistes musicaux reggaeton, indé, pop et de plus. Le disque s’appellera La liste noire de Metallica.







le L’album noir il est sorti le 12 août 1991 et a réussi à vendre 16 millions d’exemplaires. Bien que ce soit l’un des albums les plus vendus de l’histoire du métal, c’est toujours le matériau le plus débattu par les fans. Beaucoup considèrent que cela représente l’abandon de Metallica en tant que groupe thrash métal.

Pour cette réédition, un total de 53 artistes internationaux collaboreront sur 12 chansons. Les bénéfices de l’album iront à des causes caritatives, dont la fondation du groupe américain, selon des informations révélées sur le site de Metallica.

Des artistes participeront à la réédition de The Black Album de Metallica

Chaque artiste sélectionné pour faire partie du nouvel album de Metallica a une grande expérience et un grand succès dans ses différents genres musicaux. Ainsi les musiques de Kirk Hammett, Lars Ulrich, James Hetfield et Robert Trujillo joueront aux côtés : J Balvin, Miley Cyrus, Mon Laferte, Ha*Ash et Juan.

Aussi Instituto Mexicano del Sonido, Elton John, Chad Smith, Cherry Glazerr, IDLES, Biffy Clyro, Corey Taylor, St. Vincent, Royal Blood, Dave Gahan, Portugal, The Man, Mac DeMarco, Rina Sawayama, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket , Cage The Elephant, Kamasi Washington et Weezer.







El The Metallica Blacklist incluirá los temas ‘Nothing Else Matters’, ‘Enter Sandman’ y ‘The Unforgiven’, se estrenará el 10 de septiembre en su formato digital, mientras que en la versión CD y vinilo será lanzado a la venta el viernes 1 Octobre.