Metallica sera l’acte de clôture de l’émission télévisée du Super Bowl | 45S

Les grandes ligues reviennent en action. Metallica a confirmé que sera présent au Super Bowl comme l’acte de clôture de l’émission télévisée de l’un des événements sportifs les plus importants d’Amérique du Nord et cela cause beaucoup engouement au fil des jours.

Ceux dirigés par Lars Uldrich ont annoncé sur leurs réseaux sociaux qu’ils se produiraient dans le cadre du programme « Un spectacle tardif: édition du Super Bowl », qui sera diffusé après la finale du championnat NFL.

«Nous avons célébré le #SuperBowl avec notre ami @stephenathome dimanche! Syntonisez @colbertlateshow « A Late Show: Super Bowl Edition » à 23 h 35 HNE sur CBS pour voir notre performance « , a été ce qu’ils ont dit sur leur compte Twitter, excitant leurs fans les plus fervents.

Comme tu le sais, The Weeknd pour participer au célèbre spectacle de mi-temps du Super Bowl, consacrant ainsi l’une de ses plus grandes réalisations de sa carrière musicale. Cependant, Il a été révélé que le chanteur avait payé 7 millions de dollars de son propre argent pour que ce spectacle devienne réalité..

Également, jour vert a annoncé que présentera lors d’un concert avant l’événement sportif, il existe donc différents genres qui se sont réunis pour se joindre aux célébrations du Super Bowl.

De même, il y a beaucoup engouement dans l’événement parce que il y a de grandes chances que Daft Punk soit présenté à l’émission en raison d’une fuite des chansons que The Weeknd va chanter, nous ne pouvons donc attendre que dimanche si cela peut devenir une réalité.