Metallica présentera un spectacle pour les 40 ans : quand est-ce et comment le regarder



Le groupe américain donnera un concert le week-end prochain les 17 et 19 décembre via Amazon Music Prime Amazon Music. Quand le voir et comment ?

Metallica sortira la réédition de l’album noir avec J Balvin, Mon Laferte et plus



© Getty Images



Metallica

Pour

Metallica



donnera un concert à San Francisco pour le 40e anniversaire le week-end prochain les jours



17 et 19 décembre



.



Amazon Music Prime



Oui



Amazon Musique



Ils seront chargés de retransmettre gratuitement les concerts en direct.

Le concert commencera à 6h00 en Espagne, 23h00 au Mexique, 1h00 à Buenos Aires et une fois terminé, ils seront disponibles sur la chaîne Prime Video Coda Collection où vous pourrez également voir les films que la plate-forme sera lancé cette année.

Mais la relation entre



Metallica



et The Coda Collection ne s’arrêtera pas là puisque la chaîne diffusera l’émission, des documentaires et du contenu supplémentaire sur la carrière du groupe tout au long de l’année.

Ils ont même rejoint



Amazon Musique



pour présenter « The Metallica Takeover », une nouvelle radio en ligne mettant en vedette des invités présentant des succès, des favoris des fans et des raretés, ainsi que des membres du groupe décomposant les histoires derrière leurs chansons.

L’histoire de Metallica



Metallica



C’est l’un des plus importants groupes de heavy metal fondé en 1981 à Los Angeles composé de



James Hetfield et Lars Ulrich



depuis le début. Peu de temps après, le guitariste rejoint



Kirk Hammett



pour le premier album « Kill ‘Em All ».

Après la mort fatidique de Cliff Burton en 1986, Jason Newsted a pris la relève et est resté avec le groupe pendant 15 ans jusqu’à ce que Robert Trujillo le remplace en 2003.

Quels sont vos meilleurs albums ?



Marionnettiste

Chevaucher la foudre (1984)

Tuez-les tous (1983)

Et la justice pour tous (1988)

« L’album noir » (1991)

Câblé … Pour s’autodétruire (2016)

Recharger (1997)

Charge (1996)

Sainte Colère (2003)

