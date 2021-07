Metallica partage la version instrumentale de « Nothing Else Matters »

En marge de la première de « Jungle Cruise », le nouveau film d’action et d’aventure de Disney, une nouvelle version instrumentale de « Nothing Else Matters » a été partagée, une chanson sortie en 1992 par les icônes du thrash metal Metallica, une puissante ballade de puissance qui est partie de son acclamé « The Black Album ».

A travers une déclaration officielle, les membres de Metallica soulignent que le compositeur James Newton Howard a été chargé de faire ces arrangements « créant un hommage à ce que nous pensons correspondre à une excursion à travers l’Amazonie ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rick Astley dépasse le milliard de vues sur YouTube

« Le film met en vedette Dwayne Johson et Emily Blunt, qui font un tour préféré des fans et le transforment en une aventure cinématographique », déclarent les membres de Metallica, qui ont exprimé l’honneur de travailler aux côtés d’Howard, huit fois nominé aux Oscars. son travail sur des cassettes comme « The Village » ou « The Fugitive ».

Metallica anticipe à ses fans que cette collaboration avec James Newton Howard est désormais disponible sur divers services de streaming et plateformes de vente de musique numérique. Lars Ulrich, le batteur du groupe, serait le premier à partager quelques mots sur cette collaboration lors d’un chat avec Collider l’année dernière.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Brian May présente une version renouvelée de « Too Much Love Will Kill You »

« Je pense qu’il a toujours été un fan de Metallica et nous avons appris à bien nous connaître. Ma femme et moi sommes de grands fans de Disney, il y a donc une grande amitié là-bas, et il a toujours cherché la bonne formule pour que Metallica puisse contribuer à son projet « , a déclaré Ulrich à propos de sa collaboration avec Howard. .

Ulrich a également décrit le résultat final de la chanson comme « une transformation inhabituelle », car il a été modifié pour s’adapter au style de la bande. « Jungle Cruise » a été réalisé par Jaume Collet-Serra, qui a de nouveau travaillé avec Johnson lors de sa réalisation sur « Black Adam ». Le film est désormais en salles et sur le service Disney + Premier Access