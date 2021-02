Metallica, Guns N ‘Roses, Slipknot, Korn et bien d’autres seront ensemble dans un nouveau documentaire | 45S

Vive le rock. Bonne nouvelle pour tous les fans du genre. L’arrivée d’un nouveau documentaire a été confirmée qui réunira plusieurs groupes de rock tels que Metallica, Guns N ‘Roses, Slipknot et bien d’autres.

Il s’agit de Vive le rock: célébrez le chaos, où l’on peut voir la participation de nombreux exposants du genre qui, outre ceux mentionnés, incluent Korn, Avenged Sevenfold, Rob Zombie, Rage Against The Machine, Greta Van Fleet, Black Veil Brides, Halestorm et d’autres.

Le projet nous raconte l’expérience de faire partie de la scène rock dans le monde, à travers les expériences des musiciens eux-mêmes. Enregistré dans différents festivals, ce produit audiovisuel apportera des interviews exclusives de certains groupes et de leur approche des fans.

«Une grande partie de ce que le film capture est l’énergie, l’urgence et le chaos d’un énorme concert de rock. Donc, jusqu’à ce que nous puissions tous nous tenir côte à côte sur un grand champ d’herbe se balançant ensemble, j’espère que cela aidera à soulager la douleur », a déclaré le producteur Gary Spivack à Billboard.

Mieux encore, la bande-annonce officielle est sortie, comme pour nous donner une idée de ce que nous verrons dans ce long métrage.

La première mondiale du film aura lieu le 11 mars à 20 h HE, mais vous pouvez le pré-commander maintenant sur LongLiveRockMovie.com. Le lancement comprendra une session de questions et réponses avec les cinéastes, musiciens et autres invités. Le prix pour voir le film à partir du 12 mars sera de 12 €.