Metallica et Miley Cyrus s’associent pour chanter ensemble

Le heavy metal et la pop se rencontrent. Metallica et Miley Cyrus Ils feront partie du prochain programme de ‘The Howard Stern Show’, où ils interpréteront, apparemment, l’une des chansons les plus classiques du groupe.

La chanson qu’ils pourraient chanter serait « Rien d’autre ne compte », puisque l’artiste solo a chanté ce thème dans l’édition 2019 du festival de Glastonbury, au Royaume-Uni.

Le rendez-vous musical est dû à la célébration du lancement de la boîte de luxe remasterisée du cinquième album éponyme de Metallica, également appelé ‘The Black Album’; matériel qui sortira le 10 septembre.

Dans cette nouvelle version, vous pouvez trouver de nombreuses collaborations, certaines d’entre elles sont, par exemple, la participation de Elton John; le batteur de Piments rouges, Tchad forgeron; contributeur fréquent Andrew Watt, entre autres.