Metallica et Miley Cyrus s’associent pour chanter ensemble | Garage de pierre

SOFOLK DEPUIS 1989 Cicatrisant Cuir incolore : soude et répare entailles, accrocs Ouverts et coupures

Idéal pour les PETITES RÉPARATIONS : entaille ou accroc ouvert en soudant les deux bords. Répare également les coupures ouvertes (voir mode d'emploi) Plaque les parties du cuir levées sans boursouflures (griffures), colle sans laisser de traces en disparaissant dans la fleur du cuir INCOLORE et INVISIBLE après séchage, et ne DURCIT PAS LE CUIR Produit UNIQUE développé, fabriqué et commercialisé par Sofolk, fabricant français de produits de rénovation cuir et skaï depuis plus de 30 ans Produit non bouchant. Pour des réparations plus importantes, nous proposons un produit pâteux (REPACUIR) en vente sur Amazon. Rechercher SOFOLK sur Amazon pour votre tous nos produits