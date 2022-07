Metallica « époustouflé » par la scène « Master of Puppets » dans « Stranger Things »

« Stranger Things » continue de faire parler les fans et cette fois, Metallica s’y est jointe.

La chanson emblématique du groupe de rock « Master of Puppets » a été incluse dans la saison quatre de l’émission Vol. 2 – et Metallica a été « époustouflé » par la scène qui l’accompagne.

« La façon dont les Duffer Brothers ont intégré la musique dans » Stranger Things « a toujours été au niveau supérieur, nous étions donc plus que ravis qu’ils incluent non seulement » Master of Puppets « dans la série, mais qu’ils aient une scène aussi cruciale construite autour d’elle. « , a écrit le groupe sur son Instagram mardi. « Nous étions tous ravis de voir le résultat final et quand nous l’avons fait, nous avons été totalement époustouflés. »

Metallica a ajouté que la scène était « extrêmement bien faite » et que les gens pouvaient « deviner la chanson rien qu’en voyant quelques secondes des mains de Joseph Quinn dans la bande-annonce !! À quel point c’est fou ? »

Dans la finale de la saison quatre, alors qu’il est à l’envers, Eddie Munson (Joseph Quinn) joue le morceau de 1986 sur sa guitare pour distraire les Demobats pendant que le reste du gang tente de vaincre Vecna.

La séquence est pleine de moments de haute intensité qui font passer la finale au niveau supérieur.

Dans cet esprit, Metallica a ajouté que c’était « un honneur incroyable de faire partie intégrante du voyage d’Eddie et de tenir à nouveau compagnie à tous les autres artistes incroyables présentés dans la série ».

Le bassiste de Metallica, Robert Trujillo, a également partagé sur son Instagram que son fils de 17 ans, Tye, avait également fourni des pistes de guitare pour l’épisode.

« C’est mon garcon! Fier de toi Tye ! La finale de Stranger Things l’a déchiqueté sur « Master of Puppets » et un grand merci à @kirkhammett pour son aide ! » écrit le musicien.

Quinn, quant à lui, a déclaré à Entertainment Tonight que le jeu de guitare « Master of Puppets » était « à peu près tout moi ».

« Je joue de la guitare depuis que je suis assez jeune. Donc, j’avais les bases pour en tirer le maximum », a déclaré l’acteur. « Mais oui, c’est très amusant. Qui ne voudrait pas être une sorte de rock star pendant un après-midi ?

La saison 4 de « Stranger Things » a également donné un grand amour au single « Running Up That Hill (A Deal With God) » de Kate Bush en 1985. Après son utilisation dans une scène charnière avec Max (Sadie Sink), la chanson est remontée dans les charts Billboard Hot 100.

Avec le nouvel amour pour le morceau, Bush a remercié les Duffer Brothers sur son site Web, en écrivant en partie: « Je tiens à les remercier beaucoup d’avoir introduit la chanson dans la vie de tant de gens. »

« Je suis submergée par l’ampleur de l’affection et du soutien que la chanson reçoit et tout se passe très vite, comme si elle était entraînée par une sorte de force élémentaire », a-t-elle ajouté. « Je dois admettre que tout cela m’a beaucoup touché. Merci beaucoup d’avoir fait de la chanson un numéro 1 d’une manière aussi inattendue.

