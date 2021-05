Metallica a écrit plus de dix chansons pendant la quarantaine

Ces derniers mois, malgré le fait que la pandémie ne semble pas avoir de fin à court terme, les membres de Metallica ont commencé à donner des indices selon lesquels ils travaillaient sur de la nouvelle musique. Dans une récente interview, James Hetfield, chanteur principal du groupe, a noté que lui et ses compagnons avaient vécu une période d’isolement productif, réussissant à écrire de nouveaux documents via Zoom.

Hetfield a partagé quelques mots à ce sujet lors d’une récente conférence que le musicien a faite avec « The Fierce Life », un podcast présenté par le fabricant d’armes Fierce Firearms dans lequel il se concentre sur le sujet de la chasse, l’un des passe-temps préférés de Hetfield.

En raison de COVID, assis à la maison et devenant un peu anxieux et créatif en même temps et voulant être ensemble, j’ai commencé à faire un zoom hebdomadaire avec ces gars juste pour rester en contact.

Hetfield assure que dans l’une de ces réunions, il a proposé aux autres membres du groupe d’écrire quelque chose pour leur envoyer et que chacun en fasse ce qu’il voulait. « Alors, comment nous avons fait une reprise de ‘Blackened’ pour 2020. J’ai essentiellement joué quelque chose qu’ils n’avaient pas entendu auparavant et ils en ont joué. »

«Nous avons commencé à expérimenter avec Zoom. Lars (Ulrich, batteur) et moi nous réunissions, ou Kirk (Hammett, guitariste) et Lars, et nous aurions un peu de temps ici et là. C’était difficile à cause du retard dans le son, mais nous jouerons un morceau rapide et nous nous verrions jouer », a commenté Hetfield.

Le musicien souligne que le producteur de Metallica l’a aidé à faire fonctionner son ordinateur pendant qu’il jouait de la guitare, le tout à distance. « Lars avait un assistant qui faisait fonctionner son ordinateur depuis Los Angeles (il est ici à San Francisco) et nous avons donc joué ensemble, c’était assez bizarre », a déclaré Hetfield.

Nous avons eu environ, je ne sais pas, plus de dix chansons de cette façon. Et finalement nous nous rencontrons. Il n’y a que peu de choses que vous pouvez faire dans Zoom

En janvier dernier, Lars Ulrich a souligné que les progrès de Metallica dans la création de leur nouveau matériel étaient «glaciaux», suggérant que les fans du groupe ne devraient pas s’attendre à ce que le nouvel album soit disponible de sitôt.