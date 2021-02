Metalhead fabrique une guitare avec les os de son oncle décédé | 45S

Maintenant, c’est gangster. Un musicien de métal a fait la une d’un événement très insolite: la fabrication d’une guitare avec les os de son oncle décédé qui l’a impliqué dans le vaste monde de ce sous-genre du rock.

Il s’agit de Prince Midnight, un amoureux du métal et qui a utilisé la colonne vertébrale, les côtes, le sternum et la hanche pour fabriquer ce curieux engin. Non seulement avec cela, le garçon a utilisé les restes d’une Fender Telecaster, donc il s’est finalement avéré être un hybride entre les os du défunt et la guitare.

Son oncle, Fillip, est décédé en 1996 dans un accident en Grèce, au cas où vous penseriez à la façon dont il a péri. Son squelette a été donné à une université. Cependant, son neveu a réussi à récupérer une partie de ces restes, ce qui a aidé des étudiants universitaires pendant 20 ans.

En Grèce, le pays d’où vient le prince Midnight, l’église n’approuve pas l’incinération des corps, donc les os sont toujours avec les siens.

«J’ai donc reçu la boîte d’os de Grèce et au début je ne savais pas quoi faire. Enterrez-les? Les incinérer? Les mettre dans le grenier? Ils semblaient tous être de mauvaises manières de se souvenir de quelqu’un qui m’a fait découvrir le heavy metal », a déclaré le neveu metalhead à MetalSucks.

J’ai donc décidé de transformer Uncle Filip en guitare, ce qui s’est avéré être un défi. J’ai fait beaucoup de recherches et personne n’a jamais fabriqué de guitare à partir d’un squelette. Alors je l’ai fait. J’ai commencé à consulter deux gars du magasin de bois Dean Guitars à Tampa, mais ils ont eu froid », dit-il.