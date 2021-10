Metal Men de DC est de retour dans le développement actif avec le réalisateur de Men in Black Barry Sonnenfeld

En juin 2012, il a été annoncé que Barry Sonnenfeld, le réalisateur qui nous a La famille Addams, Hommes en noir, Obtenez Shorty et l’un de mes préférés, La tique avec Patrick Warburton, se lance enfin dans le très attendu Hommes en métal film basé sur les DC Comics.

L’histoire est centrée sur William Magnus, un expert en intelligence artificielle qui crée six cyborgs différents, chacun composé d’un métal différent du tableau périodique. L’or est le leader et peut étirer sa forme d’un nombre infini de façons. Le fer est le muscle du groupe et le plomb protège le groupe des radiations. Mercure peut fondre et glisser dans le plus petit des espaces, Platinum (également appelée « Tina »), la seule femme, qui croyait être une vraie femme et était amoureuse de son créateur, pouvait étirer ou aplatir sa forme, et Tin est le Cyborg doutant de lui-même et peu sûr, les personnalités du groupe reflétaient leurs métaux homonymes, étant dictées par des dispositifs appelés « responsomètres ».

S’adressant à ComicBookMovie.com, Barry Sonnenfeld a déclaré: « Vous savez, c’est drôle parce que je développe Metal Men avec Warner Bros. Nous travaillons activement sur un traitement pour cela. Pour moi, ce n’est pas tant un truc de super-héros que le monde -imeuble. »

« Si vous regardez le travail que j’ai fait, que ce soit La famille Addams, Hommes en noir, Pousser des marguerites, Schmigadoon !, ou Une série d’événements malheureux, il s’agit de créer un monde. Un monde inhabituel, légèrement décalé et décalé; c’est ce que j’aime faire. Ce n’est pas spécifiquement, nécessairement un super-héros, mais même dans Hommes en métal, que je développe, ça va être un monde très particulier. C’est un monde réel parce que j’aime toujours que les choses soient basées sur la réalité, mais légèrement avec une inclinaison par rapport à cela. Tout a commencé avec La famille Addams ce qui est à la fois réel mais légèrement poussé. »

Avec le succès Barry Sonnenfeld a trouvé dans la narration épisodique de forme longue de la construction d’un monde excentrique, une série lui donnerait, ainsi qu’à l’histoire, la possibilité de se dégourdir les jambes. Schmigadoon !, La tique, Pousser des marguerites, et bien sûr, Une série d’événements malheureux qui a été un succès de Netflix pendant des années, sont tous d’excellents exemples de ce que Sonnenfeld pourrait être capable de faire dans le monde de DC Comics.

Que diriez-vous d’un monde où un couple en voyage de randonnée découvre une ville magique dans laquelle tout le monde se comporte comme dans une comédie musicale des années 40 ? Schmigadoon !, avec une distribution de comédiens et de gros frappeurs musicaux comprenant Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Fred Armison, Kristin Chenoweth et Alan Cumming en est un parfait exemple.

Alors que seulement deux saisons de Pousser des marguerites ont été faites, les fans ont été dévastés de le voir partir. Monde décalé, dites-vous ? Que diriez-vous de Lee Pace jouant le rôle d’un chef pâtissier ayant le pouvoir de ramener des morts à la vie, résolvant les mystères du meurtre avec son amour d’enfance ressuscité, un enquêteur privé cynique et une serveuse amoureuse. Voilà!

Et je ne peux pas recommander La tique assez. Ben Edlund, le créateur de la bande dessinée, a décrit la série comme « plus proche du ton de la bande dessinée, privilégiant le personnage à l’action, peignant un portrait super-héroïque d’une véritable boiterie humaine ». L’émission avait des fans de la bande dessinée et de la série alignés sur des invités, notamment Ron Perlman, Christopher Lloyd, Kurt Fuller, Armin Shimerman et Dave Foley. Expérience de super-héros !