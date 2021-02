Metal Gear Solid, Essais du créateur de Death Stranding sur le divertissement pour obtenir une traduction en anglais

Le créateur de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, cache rarement ses influences: ses jeux regorgent de références et font un clin d’œil aux médias qui l’inspirent. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’inspiration derrière certains des jeux les plus emblématiques de l’industrie, vous pourriez être intéressé par le roman de l’ex-homme de Konami, qui sera traduit en anglais cette année.

Publié à l’origine au Japon en 2019, Le gène créatif comprend des réflexions de Kojima sur certains de ses médias préférés. Il y a aussi une interview avec le chanteur-compositeur Gen Hoshino, qui a contribué une partie de la musique à Death Stranding. Voici le texte officiel, partagé par l’éditeur Viz avec Polygon:

Depuis qu’il est enfant, Hideo Kojima, créateur de Metal Gear Solid et de Death Stranding, était un consommateur vorace de films, de musique et de livres. Ils ont enflammé sa passion pour les histoires et la narration, et les résultats peuvent être vus dans ses jeux vidéo révolutionnaires et emblématiques. Aujourd’hui à la tête du studio indépendant Kojima Productions, l’enthousiasme de Kojima pour les médias de divertissement n’a jamais faibli. Cette collection d’essais explore certaines des inspirations derrière l’un des titans de l’industrie du jeu vidéo et offre un aperçu exclusif de l’un des esprits les plus brillants de la culture pop.