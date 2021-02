Metal Gear Solid 5 Scouts Surprise PS4 Patch, mais ce n’est pas le chapitre 3

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain a reçu un patch PlayStation 4 surprise plus tôt dans la journée, et c’est un gros patch, pesant bien plus de 3 Go au total. Hélas, il n’y a aucun signe du tristement célèbre troisième chapitre de la version parmi les nouveaux fichiers, car les notes de mise à jour pour la v1.21 mentionnent simplement une «modification du processus d’accord». Des trucs juridiques, donc, en gros.

Il est toujours possible qu’il y ait plus dans cette mise à jour que des ajustements de texte, car 3 Go est beaucoup pour certains mumbo-jumbo juridiques. Nous soupçonnons que les dataminers fouilleront dans le code source au fur et à mesure que nous tapons, mais nous avons demandé à Konami de commenter. Bien sûr, cet acte final susmentionné est peu probable, car le créateur de la série Hideo Kojima a notoirement quitté l’entreprise il y a des années – et a depuis publié Death Stranding.