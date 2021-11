Metal Gear Solid 2 et 3 HD retirés du PS Store aujourd’hui temporairement

Plusieurs versions HD de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater sont temporairement supprimées du PlayStation Store à partir d’aujourd’hui alors que Konami s’efforce de renouveler « les licences pour certaines séquences d’archives historiques utilisées dans le jeu ». Cela signifie que les jeux en question ne seront plus disponibles à l’achat pendant une période non confirmée, et une analyse rapide du PS Store suggère qu’ils ont déjà été retirés au moins au Royaume-Uni. Cependant, bien que l’éditeur ne le mentionne pas dans un communiqué de presse, nous supposons que vous devriez toujours pouvoir télécharger et lire les titres concernés si vous les avez achetés avant aujourd’hui.

Les jeux retirés du PS Store aujourd’hui sont :

La collection Metal Gear Solid HD a également été supprimée de PS Now. « Nous vous demandons sincèrement votre patience et votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ces produits disponibles à l’achat à nouveau. Merci pour votre soutien continu à la série Metal Gear Solid », a conclu Konami. Les jeux de la série ont utilisé à plusieurs reprises des images historiques de guerres pour aider à fonder certains de ses points d’intrigue les plus ambitieux, et ce sont ces bandes que Konami essaiera de renouveler les licences.

