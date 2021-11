Meta retarde les plans de cryptage de bout en bout par défaut pour Instagram et Facebook jusqu’en 2023

in

22 novembre 2021 16:09:32 IST

Après avoir fusionné les discussions Facebook Messenger et Instagram pour ses utilisateurs l’année dernière, Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a décidé de suspendre son plan de cryptage de bout en bout par défaut pour Messenger et Instagram jusqu’en 2023.

L’année dernière, Meta avait proposé une option de cryptage de bout en bout (E2EE) à ses utilisateurs Messenger et Instagram. Cependant, cette option n’était pas présente par défaut. Les utilisateurs ont eu le choix de sélectionner E2EE et le choix sera très probablement disponible jusqu’en 2023.

Cependant, un cryptage de bout en bout par défaut est déjà là pour WhatsApp.

Selon Le gardien, la décision de retarder un cryptage par défaut intervient également après que le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, Priti Patel, ait critiqué l’utilisation du cryptage de bout en bout, déclarant qu’il permet uniquement à l’expéditeur et au destinataire de voir leur contenu et peut être un facteur contribuant à l’augmentation de la sexualité des enfants. abuser en ligne.

Patel a qualifié ce cryptage d’inacceptable, en particulier après que le Royaume-Uni a publié son « projet de loi sur la sécurité en ligne » qui entrera en vigueur en 2023. Le projet de loi est rédigé pour protéger les enfants contre les contenus abusifs sur les plateformes en ligne et les protéger des dangers.

La Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants (NSPCC) a également mentionné qu’E2EE ne permet pas aux plates-formes technologiques et aux forces de l’ordre de voir les messages et, par conséquent, la messagerie privée pourrait compromettre la sécurité des utilisateurs et augmenter les abus sexuels sur les enfants.

Auparavant, Meta avait déclaré que la fonctionnalité E2EE par défaut serait disponible pour Instagram et Messenger au début de 2022.

Cependant, Antigone Davis, responsable de la sécurité de Meta, a déclaré qu’il y aurait un retard dans la fonctionnalité E2EE par défaut car la société donne la priorité à la sécurité des utilisateurs et veut s’assurer qu’E2EE n’interfère pas avec la sécurité de Meta et sa capacité à lutter contre les activités criminelles.

Davis a déclaré que la société mère crée des options d’utilisation d’une combinaison de données non cryptées entre les applications, les informations de compte et les rapports des utilisateurs, ainsi que l’utilisation du cryptage de bout en bout par défaut lorsqu’il devient disponible, afin de maintenir la sécurité de utilisateurs intacts et contribuent à la sécurité publique.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂