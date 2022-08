Meta Quest 2 : C’est pourquoi le prix augmente 2 ans après le lancement

Le casque VR existe depuis environ deux ans MétaQuête 2 sur le marché et tout d’un coup l’expérience de réalité virtuelle est censée être 100 € plus cher? Qui a Méta au moins annoncé sur leur propre blog fin juillet.

De quoi s’agit-il et ce que Meta a prévu pour l’avenir, nous vous le préciserons ici !

Pourquoi l’augmentation tardive des prix?

L’augmentation n’est pas si faible : puisque 1er août est devenu le prix de Modèle de 128 gigaoctets porté à 399,99 € Version avec 256 Go en conséquence à 499,99 dollars américains. En Allemagne, les modèles de 519 euros et 629 euros avoir.

Image officielle du produit © Facebook

La raison en est, d’une part, augmentation des coûts de fabrication et d’expédition des produits Meta, mais d’autre part, Meta explique également ce qui suit :

« En ajustant le prix de Quest 2, nous continuons d’augmenter nos investissements dans la recherche révolutionnaire et le développement de nouveaux produits qui poussent l’industrie de la réalité virtuelle vers de nouveaux sommets. »

Il faut dire que la hausse des prix dans ce cas malheureusement ne vient pas avec plus de fonctionnalités ou une meilleure technologie. Au contraire, il semble que l’acheteur devrait soudainement financer davantage la recherche de nouvelles technologies pour de meilleurs modèles.

L’entrée de blog parle d’une feuille de route VR ambitieuse qui commence par le lancement du nouveau casque haut de gamme, projet nommé Cambria, plus tard cette année. Après cela, de nouvelles générations de Meta Quest arriveront sur le marché.

Et d’une manière ou d’une autre, Meta doit le faire aussi Équipe de recherche Reality Labs Payez pour la recherche technologique et logicielle sous la forme de meilleurs écrans et audio VR, d’interfaces haptiques et au poignet, et d’avatars réalistes.

Au moins un petit bonus en plus

Cependant, l’acheteur du casque VR plus cher mais structurellement identique ne devrait pas partir complètement les mains vides.

qui entre les 1er août et 31 décembre achète un nouveau casque Meta Quest 2 cette année et l’active avec un compte d’ici le 31 janvier 2023, obtient le populaire jeu de rythme VR Beat Saber sans frais supplémentaires.

De plus, Meta promet Nouveau contenu pour le casque VR. Entre autres choses, les titres doivent Ghostbusters VR, Parmi nous, The Walking Dead : Saints & Sinners Chapitre 2 : Retribution, Bonelab et NFL Pro Era Apparaître dans la Meta Quest 2.